Điều gì đang tác động mạnh lên giá vàng và cổ phiếu?

Trạch Dương

TPO - Giá vàng giảm nhẹ do chịu sức ép từ đà tăng của đồng USD. Song, lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook.

Giá vàng, đồng USD ra sao?

Trong phiên giao dịch hôm nay (27/8), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.384,49 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8 trong phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 không đổi ở mức 3.434,20 USD/ounce.

Chỉ số USD (.DXY) tăng khoảng 0,2% so với rổ tiền tệ đối thủ, làm vàng kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Ông Kelvin Wong - nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA - nhận định: "Các nhà đầu cơ ngắn hạn đang chốt lời khiến vàng giảm. Tuy nhiên, vàng vẫn được hỗ trợ, đặc biệt là khi thị trường bắt đầu thấy lập trường ôn hòa rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thời gian tới vẫn còn áp lực tăng tiềm tàng để vàng tiến đến mức 3.400 USD, có thể là 3.435 USD/ounce".

76bspcz2ufohjpft6slw5eoqjm.jpg
Giá vàng đang có diễn biến khó lường.

Ông Trump cho biết việc sa thải Lisa Cook - Thống đốc Fed - liên quan đến “các cáo buộc sai phạm trong vay thế chấp”, động thái bị coi là thử thách quyền hạn pháp lý đối với Fed. Đáp lại, bà Lisa Cook khẳng định ông Trump không có thẩm quyền sa thải và bà sẽ không từ chức.

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến công bố vào thứ Sáu. Theo Công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện định giá 87% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 17/9. Vàng vốn không sinh lời, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 38,56 USD/ounce, bạch kim tăng 0,2% lên 1.351,50 USD, trong khi palladium tăng 0,6% lên 1.101,02 USD.

Thị trường chứng khoán đi ngang

Chứng khoán châu Á đi ngang vào phiên thứ Tư khi nhà đầu tư chờ báo cáo lợi nhuận từ Nvidia - yếu tố có thể định hình tâm lý rủi ro ngắn hạn. Đồng thời, lo ngại về các động thái can thiệp vào Fed vẫn phủ bóng lên thị trường tài chính.

Phố Wall kết thúc phiên thứ Ba trong sắc xanh, với Dow Jones tăng 0,3%, S&P 500 và Nasdaq cùng tăng 0,4%. Giới phân tích nhận định kết quả kinh doanh của Nvidia công bố trong ngày sẽ là yếu tố then chốt cho xu hướng thị trường ngắn hạn, trong bối cảnh hoạt động của tập đoàn tại Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tại châu Á, chỉ số MSCI khu vực ngoài Nhật Bản tăng 0,2%, Nikkei gần như đi ngang, trong khi chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) tăng 0,6%. Cổ phiếu blue-chip Trung Quốc (.CSI300) tăng 0,3%, tiệm cận mức cao nhất ba năm nhờ lực đẩy từ nhóm công nghệ.

Đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ dốc hơn sau khi ông Trump tuyên bố sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook đầu tuần. Luật sư của bà Cook cho biết sẽ khởi kiện nhằm ngăn quyết định, mở ra khả năng tranh chấp pháp lý.

mqvactbqhfi2lnhevzgmutpkdu.jpg
Thị trường chứng khoán nhích nhẹ, gần như đi ngang.

Ông Prashant Newnaha - chiến lược gia lãi suất cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại TD Securities - nhận định: "Fed tuyên bố tuân thủ mọi quyết định của tòa án về Lisa Cook nhưng thực tế là Fed đang gặp khó khăn. Nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho ông Trump, điều này có khả năng Chủ tịch Fed là Jerome Powell cũng có nguy cơ bị sa thải".

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn giảm mạnh hơn so với kỳ hạn dài, khiến đường cong lợi suất dốc thêm. Trái phiếu kỳ hạn hai năm giảm về 3,654%, thấp nhất kể từ tháng 5, trong khi lợi suất 30 năm tăng nhẹ lên 4,923%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro giao dịch quanh 1,1636 USD/ 1 euro, đồng yên ổn định ở mức 147,6 yên/1 USD.

Ông Ben Bennett - chiến lược gia đầu tư tại Legal and General Investment Management - đánh giá: "Tôi nghĩ nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào báo cáo bảng lương sắp tới và tác động của nó đối với động thái điều chỉnh lãi suất trong tháng 9".

Trạch Dương
Reuters
