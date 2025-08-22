Lý do giá vàng thế giới giảm, cổ phiếu lấp lửng

TPO - Giá vàng ổn định, cổ phiếu giảm nhẹ giữa lúc nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole, nơi có thể đưa ra những manh mối mới về lộ trình chính sách tiền tệ.

Giá vàng lại giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay (22/8), giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 3.335,22 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 0,1% xuống 3.378,70 USD.

Tim Waterer - nhà phân tích thị trường chính của KCM Trade - cho biết: "Với khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng USD thu hút một số người mua, vàng đang đối mặt với nhiều trở ngại. Nhưng nếu thông điệp của Jeremy Powell (Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed) được hiểu là sự thay đổi theo hướng ôn hòa, đồng USD có thể bị đảo ngược và giá vàng có thể lại tăng cao hơn nữa".

Chỉ số USD (.DXY) dao động gần mức cao nhất trong hai tuần, khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài. Các quan chức Fed tỏ ra thờ ơ với ý tưởng cắt giảm lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đang chuẩn bị cho bài phát biểu của Powell.

Giá vàng tiếp tục giảm nhẹ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tương lai cho thấy có 75% khả năng lãi suất giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới. Dữ liệu lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng nhiều nhất trong gần ba tháng, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước đó đạt mức cao nhất trong gần bốn năm.

Về các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 38,14 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,6% xuống 1.345,53 USD. Giá palladium tăng 0,1% lên 1.112 USD.

Về thị trường nhiên liệu, giá dầu thô Brent tương lai giảm 4 cent xuống còn 67,63 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tương lai giảm 1 cent xuống còn 63,51 USD. Giá dầu ít thay đổi vào thứ Sáu nhưng đang trên đà chấm dứt chuỗi hai tuần giảm giá do hy vọng về hòa bình ngay lập tức giữa Nga và Ukraine mờ nhạt, làm tăng mức phí bảo hiểm rủi ro mà người bán dầu yêu cầu.

Chứng khoán ra sao?

Cổ phiếu tại châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch không mấy ổn định. Các nhà giao dịch lo lắng chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Chỉ số MSCI rộng nhất về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) tăng 0,2%, kéo dài mức tăng lên 1,6% trong tháng này. Kospi của Hàn Quốc (.KS11) dẫn đầu, tăng 1%.

Chỉ số CSI 300 blue-chip của Trung Quốc (.CSI300) đang trên đà tăng trưởng trong ngày thứ ba liên tiếp. Chỉ số Nikkei 225 (.N225) dao động giữa tăng và giảm, và gần đây nhất tăng 0,1%.

Thị trường chờ đợi quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Tại Mỹ, Phố Wall đang trải qua một phiên giao dịch giảm điểm, với chỉ số S&P 500 ghi nhận ngày giảm thứ năm liên tiếp. Chỉ số thị trường chung S&P 500 giảm 0,4%. Nasdaq Composite giảm 0,34%. Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 152,81 điểm, tương đương 0,34%.

Các nhà giao dịch tăng cường đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sau báo cáo bảng lương yếu hơn. Dữ liệu giá tiêu dùng cho thấy áp lực tăng hạn chế từ thuế quan. Giá thị trường đã giảm nhẹ sau khi biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed được công bố.

Carol Kong - nhà kinh tế và chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - cho biết: "Thị trường lo lắng trước bài phát biểu quan trọng tại Jackson Hole. Xét tình hình hiện tại, rủi ro là đồng USD mạnh hơn, đặc biệt nếu ông ấy thách thức mức định giá thị trường hiện tại là cắt giảm 25 điểm cơ bản".

Trong khi đó, Jim Caron của Morgan Stanley Investment Management phát biểu rằng Fed và ông Powell cố gắng trình bày, đưa ra lý do Fed bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất từ tháng 9. Điều đó sẽ hỗ trợ cho thị trường.