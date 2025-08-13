Giá vàng tăng, Phố Wall lập kỷ lục trước thượng đỉnh Mỹ - Nga

TPO - Giá vàng hôm nay (13/8) tăng nhẹ do đồng USD giảm, dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Thị trường cũng tập trung vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga trong tuần này xoay quanh vấn đề Ukraine.

Giá vàng tiếp tục đà tăng

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.351,46 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,1% lên 3.401,60 USD.

Ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade - nhận định: "Sự sụt giảm của đồng USD tạo điều kiện cho giá vàng tăng nhẹ. Kim loại quý dao động quanh mức 3.350 USD trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga. Nếu cuộc họp ở Alaska không giải quyết được vấn đề gì, chiến tranh ở Ukraine vẫn tiếp diễn, giá vàng có thể lần nữa trở lại mức 3.400 USD".

Giá vàng tăng nhẹ giữa tuần.

Dữ liệu được công bố vào thứ Ba cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ chỉ tăng 0,2% trong tháng 7, sau khi tăng 0,3% trong tháng 6. Tính theo năm, CPI đã tăng 2,7%. Chỉ số USD tiếp tục giảm, khiến tài sản được tính bằng đồng bạc xanh trở nên dễ mua hơn so với các loại tiền tệ khác.

Thị trường đang định giá khoảng 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vàng, một tài sản không sinh lời, sẽ phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp.

Một ngày trước, Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn lệnh ngừng áp thuế quan thêm 90 ngày. Giới đầu tư nhìn nhận đây là động thái xoa dịu căng thẳng thương mại toàn cầu của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cổ phiếu Nhật Bản, Phố Wall lập kỷ lục

Sáng nay, chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản lần đầu tăng trên 43.000, trong khi chỉ số Topix rộng hơn đạt mức kỷ lục mới. Chỉ số trên đi theo đà của Phố Wall và kéo dài phiên thứ sáu liên tiếp.

Chỉ số Nikkei tăng tới 1,4% chạm mức kỷ lục 43.309,62. Topix cũng tăng 1% lên mức chưa từng có là 3.097,94.

Sự tăng giá của thị trường chứng khoán toàn cầu được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ ở mức vừa phải, củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Maki Sawada - chiến lược gia cổ phiếu tại Nomura Securities - cho biết: "Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp thị trường sau dữ liệu CPI của Mỹ, khiến cổ phiếu Nhật Bản tăng thêm một bước. Nikkei có thể đang quá nóng, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tăng trên 75".

Trong số cổ phiếu công nghệ, nhà sản xuất chip Renesas Electronics tăng hơn 7%, Advantest tăng hơn 2% và Sony Group tăng 4,6%.

Chỉ số Nikkei và cổ phiếu Phố Wall tăng mạnh.

Trên Phố Wall, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục khi đóng cửa ngày 12/8. Cụ thể, S&P 500 đạt 6.445,76 điểm, tăng 72,31 điểm (tương đương 1,13%). Chỉ số Nasdaq Composite cũng lập kỷ lục khi đóng cửa ở mức 21.681,9 điểm, tăng 296,50 điểm (tương đương 1,39%).

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trước dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi của các nền kinh tế lớn, các ngân hàng trung ương phải duy trì nhu cầu nới lỏng chính sách.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát tháng 7 ở mức vừa phải, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Việc Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp tạm dừng áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc thêm 90 ngày cũng góp phần tạo tâm lý tích cực cho thị trường.

Chỉ số lạm phát của Mỹ cho thấy chế độ thuế quan của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa tác động đến giá tiêu dùng. Tại Nhật Bản, một cuộc thăm dò Tankan của Reuters cho thấy chỉ số tâm lý nhà sản xuất đã cải thiện tháng thứ hai liên tiếp.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang định giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 94%.

Về thị trường nhiên liệu, hợp đồng dầu Brent gần như không đổi ở mức 66,12 USD/thùng. Hợp đồng đồng dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm nhẹ 6 cent xuống còn 63,11 USD/thùng. Cả hai loại dầu kết thúc phiên giao dịch thứ Ba ở mức thấp hơn ngày trước.

Giá dầu thô nhìn chung giữ mức ổn định khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu tồn kho từ Mỹ, theo dõi cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.