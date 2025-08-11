Giá vàng đột ngột giảm, chứng khoán thấp thỏm chờ công bố quan trọng

TPO - Giá vàng giảm khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Giới đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp công bố của Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch hôm nay (11/8), giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 3.376,67 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 giảm 1,5% còn 3.439,70 USD.

Nhà phân tích cấp cao Matt Simpson (City Index) nhận định: “Căng thẳng địa chính trị xung quanh cuộc chiến ở Ukraine lắng xuống khiến giá vàng tiếp tục giảm sau thông báo vào thứ Sáu rằng Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Vladimir Putin trên đất Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu tuần trước rằng ông sẽ gặp Tổng thống Nga Putin vào ngày 15/8 tại Alaska, để đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Dữ liệu trọng tâm tuần này là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Ba. Các nhà phân tích kỳ vọng tác động của thuế quan đẩy chỉ số CPI lõi tăng 0,3% lên 3,0% so với cùng kỳ, cách xa mục tiêu 2% của Fed.

“Dữ liệu khả quan có thể củng cố thêm đồng USD và hạn chế đà tăng của vàng, mặc dù tôi nghi ngờ rằng sự hỗ trợ vẫn được duy trì khi nhà đầu tư tìm cách mua vào các mức chiết khấu”, ông Matt Simpson nói thêm.

Giá vàng đang có xu hướng giảm.

Báo cáo việc làm gần đây của Mỹ kém hơn dự kiến, làm tăng kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào tháng 9. Thị trường định giá khoảng 90% khả năng Fed nới lỏng chính sách vào tháng 9 và ít nhất thêm một đợt cắt giảm nữa vào cuối năm. Vàng vốn là tài sản không sinh lời thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Cùng lúc, các cuộc đàm phán thương mại được theo dõi sát sao khi thời hạn đạt thỏa thuận giữa Washington và Bắc Kinh ngày 12/8 đến gần.

Giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 38,02 USD/ounce, bạch kim giảm 0,9% xuống 1.320,45 USD, palladium giảm 0,3% xuống 1.122,69 USD.

Chứng khoán châu Á tăng nhẹ, chờ CPI Mỹ

Các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Á tăng nhờ kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Thị trường cũng hướng tới báo cáo lạm phát Mỹ để xác định triển vọng đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Chứng khoán Nhật Bản (.N225) nghỉ giao dịch do nghỉ lễ, song hợp đồng tương lai tăng lên 42.465 điểm, cho thấy chỉ số này có thể kiểm tra mức cao kỷ lục 42.426 điểm trong tuần.

Vấn đề thương mại và địa chính trị tiếp tục được chú ý khi thời hạn áp thuế của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ hết hạn vào thứ Ba, với kỳ vọng gia hạn thêm thời gian. Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Putin tại Alaska vào thứ Sáu để thảo luận về Ukraine cũng thu hút quan tâm của giới đầu tư.

Chỉ số CPI - chỉ số giá tiêu dùng - Mỹ dự kiến công bố vào thứ Ba, với dự báo tăng 0,3% của chỉ số lõi, đưa lạm phát lên 3,0%/năm. Con số cao hơn có thể thách thức kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 9 của Fed.

Chứng khoán châu Á tăng.

Bruce Kasman - kinh tế trưởng JPMorgan - nhận định: “Giọng điệu của Fed đã thay đổi khi một số quan chức bày tỏ lo ngại về tăng trưởng sau báo cáo việc làm tháng 7. Thị trường kỳ vọng Fed khởi động lại chu kỳ nới lỏng vào tháng 9. Rủi ro suy thoái đang ở mức 40%, nhưng chúng tôi chưa thấy trường hợp nào cần phải cắt giảm lãi suất hơn 25 điểm cơ bản”.

Thị trường dự báo 90% khả năng Fed hạ lãi suất tháng 9 và ít nhất một lần nữa vào cuối năm.

Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq đều tăng 0,2%, tiến sát mức cao kỷ lục. Giới phân tích tỏ ra thận trọng trước thông tin từ Financial Times rằng Nvidia (NVDA.O) và AMD (AMD.O) đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ bán chip tại Trung Quốc để đổi lấy giấy phép xuất khẩu.

Phố Wall kết thúc phiên thứ Sáu với Dow Jones tăng gần 0,5%, S&P 500 tăng hơn 0,75%, Nasdaq tăng 1% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp. Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 tăng 0,2%, FTSE tăng 0,1%, DAX tăng 0,3%.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0,1%. Chỉ số Hàn Quốc (.KS11) đi ngang sau khi tăng 2,9% tuần trước. Cổ phiếu blue-chip Trung Quốc (.CSI300) tăng 0,3% sau khi CPI tháng 7 nhích nhẹ, nhưng PPI vẫn giảm, cho thấy Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu giảm phát.

Sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 7 của Trung Quốc sẽ công bố vào thứ Sáu, dự kiến chậm lại nhẹ so với tháng trước.