Thông tin Mỹ áp thuế vàng thỏi đẩy giá lên cao kỷ lục

Trạch Dương

TPO - Giá vàng tương lai tăng lên mức cao kỷ lục, sau khi có báo cáo cho biết Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với các thỏi vàng 1 kg. Trong khi đó, giá vàng giao ngay trên đà tăng trong tuần thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi những bất ổn về chính sách thuế quan và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng đạt kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch hôm nay (8/8), giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ tăng 0,9% lên 3.484,10 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.534,10 USD.

Giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.386,30 USD/ounce, gần chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Trong tuần, giá vàng thỏi tăng 0,7%. Chênh lệch giữa giá vàng tương lai và giá giao ngay tại New York đã tăng hơn 100 USD, sau khi Financial Times đưa tin Mỹ áp thuế đối với vàng thỏi nhập khẩu 1 kg.

img-0341.jpg
Giá vàng hướng đến tuần tăng giá.

Tờ báo này trích dẫn thư từ Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới, nêu rõ các thỏi vàng 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế cao hơn. Đây là động thái có thể ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Bình luận về sự việc này, ông Brian Lan - Giám đốc điều hành tại GoldSilver Central, Singapore - cho rằng mức thuế đối với vàng thỏi, một số vấn đề liên quan hoạt động thanh toán của các ngân hàng lớn khiến giá thanh khoản tăng vọt trên thị trường.

Lệnh áp thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực vào thứ Năm, khiến các đối tác thương mại lớn như Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ phải vội vã tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn.

Dữ liệu bảng lương yếu hơn của Mỹ tuần trước củng cố kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, có 91% khả năng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới.

Giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 38,09 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.343,61 USD và giá palladium giảm 0,8% xuống 1.142 USD.

Thị trường chứng khoán biến động

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm, trong khi Nasdaq đạt mức cửa cao kỷ lục sau phiên giao dịch biến động.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 224,48 điểm, tương đương 0,51%, xuống 43.968,64. Chỉ số S&P 500 (.SPX) mất 5,06 điểm, tương đương 0,08%, xuống 6.340,00.

Nasdaq Composite (.IXIC) tăng 73,27 điểm, tương đương 0,35%, lên 21.242,70. S&P 500 đã đạt 15 mức đóng cửa cao kỷ lục trong năm nay, trong khi Nasdaq đã đạt 17 mức đóng cửa cao kỷ lục mọi thời đại.

Cổ phiếu của Eli Lilly (LLY.N) giảm mạnh 14,1% sau khi dữ liệu từ loại thuốc giảm cân dạng uống của công ty gây thất vọng, dù công ty cũng đã nâng dự báo lợi nhuận và doanh số cả năm. Cổ phiếu của công ty an ninh mạng Fortinet (FTNT.O) cũng giảm 22% sau khi đưa ra dự báo doanh thu thấp hơn ước tính của Phố Wall.

img-0342.jpg
Thị trường chứng khoán tăng trưởng nhờ báo cáo thu nhập.

Ông Peter Cardillo - chuyên gia kinh tế thị trường trưởng tại Spartan Capital Securities ở New York - nhận định: "Đợt tăng giá của thị trường đang chậm lại. Thị trường tăng trưởng nhờ báo cáo thu nhập, dĩ nhiên thị trường về cơ bản bỏ qua rất nhiều tin tức về thuế quan”.

Mức thuế quan cao hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia có hiệu lực vào thứ Năm, nâng mức thuế nhập khẩu trung bình của Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong một thế kỷ.

Động thái này tác động đến một số cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là Intel (INTC.O). Cổ phiếu của công ty này giảm 3,1% sau khi ông Trump kêu gọi Lip-Bu Tan - CEO mới của Intel - từ chức ngay lập tức. Ngược lại, cổ phiếu Apple (AAPL.O) tăng 3,2% sau khi gói thuế quan mới nhất của ông Trump phần lớn miễn trừ cho các công ty lớn trong ngành khỏi lời đe dọa áp thuế 100% đối với chip và chất bán dẫn.

Các nhà đầu tư cũng xem xét báo cáo của Bloomberg rằng Thống đốc Fed Christopher Waller là ứng cử viên hàng đầu của ông Trump cho vị trí chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ. Ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích Chủ tịch hiện tại, lý do Jerome Powell trì hoãn việc cắt giảm chi phí vay.

Trạch Dương
Reuters
