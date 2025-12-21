Làn sóng tăng vốn lan rộng toàn hệ thống ngân hàng

TPO - Những tháng cuối năm, làn sóng tăng vốn điều lệ lan rộng trong toàn hệ thống ngân hàng. Việc tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, bởi vốn điều lệ đóng vai trò như một “bộ đệm”, cung cấp nguồn lực cần thiết cho hoạt động của nhà băng.

Vốn điều lệ tăng mạnh so với năm 2024

Mới đây nhất, Ngân hàng ‏‏SHB‏‏ vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án tăng vốn thêm 7.500 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ESOP và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.‏

‏Theo SHB, việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng nâng cao nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện mở rộng quy mô, phát triển hoạt động kinh doanh trong chiến lược chuyển đổi toàn diện.

Việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng nâng cao nền tảng tài chính của nhà băng.

‏VietinBank vừa chốt danh sách cổ đông ngày 18/12 để phát hành 2,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016, tương ứng tỷ lệ khoảng 44,64%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến tăng mạnh từ gần 53.700 tỷ đồng lên 77.670 tỷ đồng.‏

‏Trong ngày 18/12, Saigonbank cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6,5%, tương ứng mỗi 1.000 cổ phiếu đang nắm giữ sẽ nhận thêm 65 cổ phiếu mới. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Saigonbank dự kiến tăng từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.‏

‏HDBank thông báo chốt quyền vào ngày 19/12 để thực hiện chi trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ gần 30%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDB sẽ nhận thêm 29,69 cổ phiếu, bao gồm 25% cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và 4,69% cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.‏ ‏Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng từ 38.594 tỷ đồng lên 50.053 tỷ đồng.‏

‏Cũng trong quý IV này, ‏‏TPBank‏‏ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng thông qua phát hành 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.‏

‏VietABank‏‏ cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 3.332 tỷ đồng (tương đương 40,8%) trong năm nay, lên gần 11.495 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP. Trước đó, ngân hàng này cũng đã tăng thêm 2.764 tỷ đồng vốn điều lệ vào tháng 8.‏

‏Nhiều ngân hàng khác cũng đã thực hiện hoặc đang chuẩn bị cho kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ nhằm củng cố nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế, đồng thời tuân thủ các chuẩn mực an toàn vốn ngày càng khắt khe theo thông lệ quốc tế.

Theo thống kê đến tháng 11, tổng vốn điều lệ của 28 ngân hàng đạt hơn 926.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cuối năm 2024. Với áp lực đáp ứng yêu cầu an toàn vốn và nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, cuộc đua tăng vốn của các ngân hàng được dự báo sẽ còn tiếp tục nóng lên trong năm 2026.

Ngân hàng bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn

Giới chuyên gia đánh giá, ngân hàng phải cấp tốc tăng vốn điều lệ xuất phát từ việc gia tăng tỷ lệ dự phòng rủi ro, gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn, đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ... và đặc biệt là cải thiện hệ số CAR (an toàn vốn).

Dù vốn điều lệ luôn được bổ sung nhưng hệ số CAR của các ngân hàng Việt vẫn thấp hơn mặt bằng khu vực. Với lộ trình nâng hệ số CAR tối thiểu lên 10,5% vào năm 2033 thì việc tăng vốn điều lệ không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc với các nhà băng.

Tăng vốn điều lệ cũng là yếu tố tiên quyết giúp ngân hàng gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh khi tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn đang dần bị siết lại theo lộ trình tại Thông tư số 08/2020 của Ngân hàng Nhà nước.

Nhất là trong bối cảnh hồi tháng 9 qua, Thông tư 14/2025 do Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu các ngân hàng thương mại phải duy trì tỷ lệ vốn lõi cấp 1 ≥ 4,5%; tỷ lệ vốn cấp 1 ≥ 6% và tỷ lệ an toàn vốn CAR ≥ 8%. Thông tư này cũng đề ra lộ trình nâng CAR theo từng năm để đến 2030 áp dụng mức CAR tối thiểu ≥ 10,5%.‏

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao, nhu cầu tín dụng dự kiến sẽ tăng mạnh, thì vốn điều lệ lớn hơn sẽ tạo ra hạn mức tăng trưởng tín dụng rộng hơn, cho phép ngân hàng mở rộng quy mô cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp và người dân.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s Ratings nhận định, đà tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới, đặc biệt khi bước sang năm 2026, sẽ tiếp tục gây sức ép lên cấu trúc nguồn vốn của các ngân hàng Việt Nam.

Qua đó có thể thúc đẩy các ngân hàng gia tăng phát hành trái phiếu và các công cụ huy động vốn dài hạn.