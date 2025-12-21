Lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu vượt 100 tỷ USD

TPO - Tính đến ngày 15/12, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101,9 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên một nhóm hàng của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê Cục Hải quan vừa công bố, trong nửa tháng 12, xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 21 tỷ USD; đưa trị giá từ đầu năm đến hết ngày 15/12 đạt 451,8 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ và đưa Việt Nam tiến rất gần những kỷ lục thương mại mới.

Nổi bật nhất trong cơ cấu xuất khẩu tiếp tục là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Chỉ trong nửa đầu tháng 12, kim ngạch nhóm hàng này đạt gần 5 tỷ USD; tính chung từ đầu năm đến nay đã vượt 101,9 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên một nhóm hàng của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD. Quy mô vượt trội này không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu của ngành điện tử trong xuất khẩu, mà còn phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, với Việt Nam ngày càng trở thành trung tâm sản xuất và lắp ráp quan trọng.

Đứng thứ hai về quy mô kim ngạch trong nửa tháng 12 là nhóm điện thoại các loại và linh kiện, đạt gần 2 tỷ USD và đạt khoảng 54,6 tỷ USD tính từ đầu năm. Dù không còn duy trì tốc độ tăng bứt phá như các năm trước, điện thoại và linh kiện vẫn là trụ cột lớn của xuất khẩu Việt Nam, đóng góp ổn định vào cán cân thương mại và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Xuất khẩu các sản phẩm vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ngày càng tăng mạnh cho thấy Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất và lắp ráp quan trọng.

Cùng với điện tử, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tiếp tục giữ vị trí quan trọng khi đạt hơn 2,4 tỷ USD trong kỳ, đưa kim ngạch cộng dồn từ đầu năm đến nay lên 55,9 tỷ USD. Đây là nhóm hàng phản ánh rõ xu hướng nâng cao hàm lượng công nghiệp trong xuất khẩu, gắn với sự mở rộng của các tổ hợp sản xuất, khu công nghiệp và dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Ở khu vực công nghiệp chế biến truyền thống, hàng dệt may tiếp tục cho thấy sức bền đáng kể, với kim ngạch từ đầu năm đến nay đạt 37,6 tỷ USD. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp dệt may Việt Nam thông qua chuyển dịch sang các dòng sản phẩm giá trị cao, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Giày dép các loại cũng duy trì vị thế là một trong những nhóm hàng xuất khẩu lớn, với kim ngạch đạt 23,1 tỷ USD tính từ đầu năm. Cùng với đó, nhóm túi xách, vali, mũ, ô dù đạt hơn 4,3 tỷ USD cho thấy sự phục hồi khá rõ của các ngành hàng tiêu dùng xuất khẩu sang những thị trường lớn như Mỹ và EU.

Trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, một số nhóm hàng truyền thống vẫn giữ được quy mô đáng kể. Cà phê đạt hơn 8,3 tỷ USD lũy kế, rau quả đạt hơn 8,1 tỷ USD, trong khi gạo tiến sát mốc 4 tỷ USD. Dù tốc độ tăng trưởng không đồng đều giữa các mặt hàng, khu vực nông sản vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu.