Kinh tế

Google News

Kim ngạch xuất nhập khẩu Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt 200 tỷ USD

P.V

Chi cục Hải quan khu vực V vừa tổ chức “Hội nghị Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025” triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin năm 2025 và sự kiện ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của đơn vị vượt mốc 200 tỷ USD.

Tại hội nghị, Chi cục Hải quan Khu vực V tập trung giải đáp vướng mắc, hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan, đồng thời Chi cục cũng đưa ra một số cảnh báo, chỉ ra các sai sót, vi phạm của doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực V cũng đã giới thiệu trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp về dự kiến Mô hình thông quan tập trung của Hải quan. Theo đó đây là mô hình đánh dấu bước chuyển trong quản lý hải quan từ phân tán sang tập trung, điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả kiểm soát, đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại, mục tiêu là điện tử hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, chuyển đổi sang thủ tục phi giấy tờ để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

a1.jpg
Các đại biểu chúc mừng sự kiện kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt 200 tỷ USD

Trong dự thảo Đề án mô hình thông quan tập trung dự kiến sẽ triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) và Chi cục Hải quan khu vực V (Bắc Ninh) từ ngày 1/3/2026.

Đặc biệt, trong chương trình, Chi cục Hải quan Khu vực V đã tổ chức Sự kiện đánh dấu kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của đơn vị (2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên) vượt 200 tỷ USD.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của không chỉ Chi cục Hải quan khu vực V mà còn của 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn 2 tỉnh vượt mốc 200 tỷ USD. Cột mốc đặc biệt trong quá trình lớn mạnh và phát triển của Chi cục Hải quan khu vực V, vươn lên trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách nhà nước và hỗ trợ, đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp.

Thời gian qua, kim ngạch xuất nhập khẩu và số thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan Khu vực V luôn ở mức tăng trưởng cao, khẳng định vị thế là đầu mối quan trọng trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của các tỉnh công nghiệp trọng điểm phía Bắc. Trong 11 tháng năm nay, số thu ngân sách của Chi cục Hải quan Khu vực V đạt 14.711 tỷ đồng, đạt 107% chỉ tiêu ngân sách nhà nước.

a2.jpg
Chi cục Hải quan khu vực V vinh danh những doanh nghiệp có kim ngạch XNK lớn và thu ngân sách trên địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên

Tại Hội nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Cục Hải quan và Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V đã trao kỷ niệm chương ghi nhận cho 10 Doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn và 10 Doanh nghiệp có đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái nguyên.

P.V
#xuất nhập khẩu #Bắc Ninh #Thái Nguyên #kim ngạch #hải quan #doanh nghiệp

