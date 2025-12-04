Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Le Chapa - tinh khiết từ mạch ngầm Sapa, nâng tầm chất lượng cuộc sống

PV

Ẩn mình dưới dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, vùng đất Sa Pa không chỉ được thiên nhiên ưu ái với cảnh sắc diệu kỳ mà còn ban tặng những mạch nước ngầm tinh khiết quý giá. Chính từ nguồn năng lượng thuần khiết ấy, thương hiệu nước uống đóng chai Le Chapa (Sa Pa) đã ra đời – mang theo khát vọng đưa tinh hoa của đất trời Tây Bắc lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc.

1000036927.jpg

Tinh khiết từ nguồn nước – Khởi nguồn của chất lượng

Le Chapa tự hào sở hữu nguồn nước ngầm hoàn toàn trong lành, nằm sâu dưới lòng đất Sa Pa, không chịu tác động bởi ô nhiễm môi trường. Đây là nền tảng tạo nên chất lượng khác biệt cho mỗi giọt nước – tinh sạch, mát lành và tự nhiên.

Công nghệ hiện đại – Cam kết an toàn tuyệt đối

Để giữ trọn sự tinh khiết của nguồn nước, Le Chapa đầu tư đồng bộ hệ thống:

• Công nghệ thẩm thấu ngược RO tiên tiến, loại bỏ hoàn toàn tạp chất và vi khuẩn.

• Tiệt trùng bằng tia cực tím và ozone, đảm bảo nước đạt chuẩn tinh khiết và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng.

• Dây chuyền máy móc khép kín – hiện đại – cao cấp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng.

1000036928.jpg

Chất lượng cao – Giá thành hợp lý – Lợi ích bền vững

Giữa thị trường nước uống ngày càng đa dạng, Le Chapa tạo dấu ấn nhờ:

• Giá bán thấp – Chất lượng cao, phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng.

• Chương trình khuyến mại hấp dẫn, được triển khai định kỳ hàng tháng và xuyên suốt cả năm, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng và đối tác.

1000036929.jpg

Đồng hành phát triển – Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Le Chapa không chỉ cung cấp nước uống tinh khiết mà còn hướng tới sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Thương hiệu luôn chào đón sự hợp tác từ các đại lý, nhà phân phối và đối tác trên toàn quốc nhằm cùng nhau xây dựng những giá trị thương mại bền vững.

1000036930.jpg

Công ty hân hạnh đồng hành và tài trợ nước suối Le ChaPa cho Chương trình A80 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sản phẩm Le ChaPa đã được Bộ Công an và Bộ Quốc phòng kiểm nghiệm chất lượng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để sử dụng trong chương trình A80, qua đó khẳng định vị thế của một thương hiệu nước sạch – an toàn – đạt chuẩn quốc gia.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT LE CHAPA

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 02143 873144 / 0981 641 667/ 033 456 8181

Email:sales.xuantruongmart@gmail.com

Website : lechapa.com.vn

Facebook: Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu -Nước Giải Khat Le ChaPa

PV
#Nguồn nước tinh khiết từ Sa Pa #Công nghệ xử lý nước hiện đại #Chất lượng và an toàn nước uống #Thương hiệu nước uống bền vững #Hợp tác phát triển thương hiệu #Chương trình từ thiện và cộng đồng #Tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch #Thị trường nước uống Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục