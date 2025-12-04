Le Chapa - tinh khiết từ mạch ngầm Sapa, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Tinh khiết từ nguồn nước – Khởi nguồn của chất lượng
Le Chapa tự hào sở hữu nguồn nước ngầm hoàn toàn trong lành, nằm sâu dưới lòng đất Sa Pa, không chịu tác động bởi ô nhiễm môi trường. Đây là nền tảng tạo nên chất lượng khác biệt cho mỗi giọt nước – tinh sạch, mát lành và tự nhiên.
Công nghệ hiện đại – Cam kết an toàn tuyệt đối
Để giữ trọn sự tinh khiết của nguồn nước, Le Chapa đầu tư đồng bộ hệ thống:
• Công nghệ thẩm thấu ngược RO tiên tiến, loại bỏ hoàn toàn tạp chất và vi khuẩn.
• Tiệt trùng bằng tia cực tím và ozone, đảm bảo nước đạt chuẩn tinh khiết và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng.
• Dây chuyền máy móc khép kín – hiện đại – cao cấp, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng.
Chất lượng cao – Giá thành hợp lý – Lợi ích bền vững
Giữa thị trường nước uống ngày càng đa dạng, Le Chapa tạo dấu ấn nhờ:
• Giá bán thấp – Chất lượng cao, phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng.
• Chương trình khuyến mại hấp dẫn, được triển khai định kỳ hàng tháng và xuyên suốt cả năm, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng và đối tác.
Đồng hành phát triển – Lan tỏa giá trị tốt đẹp
Le Chapa không chỉ cung cấp nước uống tinh khiết mà còn hướng tới sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Thương hiệu luôn chào đón sự hợp tác từ các đại lý, nhà phân phối và đối tác trên toàn quốc nhằm cùng nhau xây dựng những giá trị thương mại bền vững.
Công ty hân hạnh đồng hành và tài trợ nước suối Le ChaPa cho Chương trình A80 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sản phẩm Le ChaPa đã được Bộ Công an và Bộ Quốc phòng kiểm nghiệm chất lượng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để sử dụng trong chương trình A80, qua đó khẳng định vị thế của một thương hiệu nước sạch – an toàn – đạt chuẩn quốc gia.
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT LE CHAPA
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại: 02143 873144 / 0981 641 667/ 033 456 8181
Email:sales.xuantruongmart@gmail.com
Website : lechapa.com.vn
Facebook: Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu -Nước Giải Khat Le ChaPa