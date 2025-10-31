Kiệt tác kiến trúc giữa mây ngàn Sa Pa

Tháng 11, Sapa bước vào đầu mùa đông với biển mây bồng bềnh trên các triền núi, tạo nên khung cảnh huyền ảo, vừa hùng vĩ lại vừa lãng mạn. Đến với “thủ phủ du lịch” miền Bắc trong mùa đông, đừng quên lưu trú tại Silk Path Grand Sapa Resort & Spa để hòa mình vào khí hậu ôn hòa, bầu không khí trong lành, phong cảnh hữu tình cùng văn hóa dân tộc đầy màu sắc của Sapa.

Sapa khẽ chạm ngưỡng đầu đông khi tháng 11 vừa sang - cũng là thời khắc nơi đây đẹp nhất trong năm. Biển mây bồng bềnh ôm lấy đỉnh Fansipan, làn sương sớm vấn vít quanh bản Cát Cát, còn thung lũng Mường Hoa ẩn hiện trong nắng vàng như dải lụa óng ánh. Khi hoàng hôn buông, ánh nắng cuối ngày len qua màn sương mỏng, phủ lên cả không gian sắc vàng dịu, khiến Sapa tháng 11 vừa huyền ảo, vừa khó quên.

Sau những bước chân lang thang trên các con dốc và bản làng, điều ai cũng mong muốn là tìm về chốn nghỉ ngơi thoải mái để nạp lại năng lượng. Silk Path Grand Sapa Resort & Spa chính là điểm dừng chân lý tưởng cho hành trình ấy, nơi du khách vừa tận hưởng không khí trong lành, vừa được thư giãn trọn vẹn giữa khung cảnh núi rừng Tây Bắc.

Duyên dáng và thanh lịch trên ngọn đồi riêng biệt với tầm nhìn ôm trọn dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, khu nghỉ dưỡng 5* sở hữu 152 phòng nghỉ và biệt thự, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Châu Âu thanh lịch với những nét chấm phá tinh hoa của các dân tộc Tây Bắc. Mỗi sáng thức giấc, du khách có thể tận hưởng cảm giác thơ mộng giữa biển mây cùng bức tranh núi non ngút ngàn hay những thảm vườn xanh mát từ ban công thoáng đãng.

Silk Path Grand Sapa Resort & Spa tọa lạc trên ngọn đồi riêng biệt và tầm nhìn ôm trọn dãy núi Hoàng Liên Sơn

Khu nghỉ dưỡng không chỉ là nơi để thư giãn mà còn mang đến những trải nghiệm đặc biệt với ẩm thực địa phương tốt cho sức khỏe cùng các liệu trình spa độc đáo như tắm lá Dao đỏ và ngâm mình thư giãn trong bồn gỗ Pơ Mu - loại gỗ quý có hương thơm tự nhiên.

Kết hợp giữa nguyên liệu bản địa tinh túy và phương pháp chế biến lành mạnh, ẩm thực dưỡng sinh tại đây giúp thực khách vừa thưởng thức món ngon vừa chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng. Sau ánh hoàng hôn, không gì tuyệt hơn khi quây quần bên bàn ăn thưởng thức ba món lẩu trứ danh tại nhà hàng Samu của Silk Path Grand Sapa Resort & Spa để xua đi cái lạnh những ngày cuối năm. Nồi lẩu cá hồi - cá tầm với cá tươi ngọt, thịt săn chắc; lẩu gà hương cốm đậm đà, thơm mùi cốm non; hoặc lẩu gà đen tiềm thuốc bắc bổ dưỡng, thơm lừng từ các loại thảo mộc quý. Thưởng thức món lẩu nóng hổi với rau, nấm tươi ngon, thực khách không chỉ ấm lòng mà còn đắm mình trong hương vị độc đáo của ẩm thực Tây Bắc.

Điểm nhấn khác của kỳ nghỉ là bể bơi nước ấm trong nhà, hướng ra dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi du khách thả mình giữa làn nước êm ái và cảm nhận mọi căng thẳng tan biến.

Khu nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu thanh lịch, chấm phá dấu ấn của sắc màu Tây Bắc

Vào dịp Giáng Sinh và chào năm mới, Silk Path Grand Sapa Resort & Spa còn mang đến những trải nghiệm ẩm thực đặc biệt với set menu và tiệc buffet đậm chất mùa lễ hội. Du khách không chỉ được thưởng thức những món ngon tinh túy, hòa quyện hương vị truyền thống và hiện đại, mà còn tận hưởng không gian ấm cúng, tạo nên khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình, bạn bè.

Đặc biệt, trong thời gian này, khách lưu trú tại Silk Path Grand Sapa Resort & Spa khi đặt phòng từ 02 đêm trở lên sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn, bao gồm (*):

● Miễn phí 01 set trà chiều trị giá VND 500,000++ cho 2 người khi đặt phòng Classic Mountain

● Miễn phí 01 lần tắm lá dao cho 2 người khi đặt phòng Premium Classic Mountain

(*) Điều khoản & điều kiện ưu đãi:

● Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 30/12/2025 (không áp dụng cho các ngày lễ/tết)

● Áp dụng cho đặt phòng từ 02 đêm trở lên, với 02 khách/phòng

● Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác

Tham khảo thông tin chi tiết tại:

Website: https://silkpathhotel.com/vi/sapa/

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/silkpathgrandsapa/