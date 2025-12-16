Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025: Điểm hẹn văn hóa - du lịch cuối năm

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”. Lễ hội diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 01/01/2026, tại các khu vực trọng điểm thuộc phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và vùng phụ cận, hứa hẹn mang đến chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, giàu bản sắc miền sông nước, tạo điểm nhấn chào đón năm mới 2026

Lễ hội được tổ chức với mục tiêu giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch đường sông. Đây cũng là dịp để thành phố đa dạng hóa các sự kiện văn hóa - du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 là Chương trình nghệ thuật khai mạc, diễn ra vào tối 27/12 tại khu vực Rạch Khai Luông (phường Cái Khế). Chương trình khắc họa sinh động đời sống, sinh hoạt và sinh kế gắn liền với dòng sông, từ hình ảnh ghe thuyền, chợ nổi đến tín ngưỡng dân gian và ẩm thực đặc trưng miền Tây.

Đặc biệt, văn hóa chợ nổi, biểu tượng đặc sắc của miền sông nước như Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy được tái hiện như một “bức tranh sống”, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Cần Thơ đến du khách trong và ngoài nước. Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn drone show kết hợp pháo hoa tầm thấp, tái hiện những hình ảnh đặc trưng, di sản và tầm nhìn phát triển của thành phố, tạo nên khoảnh khắc chào năm mới ấn tượng trên bầu trời sông Hậu.

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội là hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật đa dạng. Nổi bật có triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông Miền Tây xưa và nay” tại Công viên Bến Ninh Kiều; các chương trình biểu diễn nhạc acoustic đường phố; hoạt động thả đèn hoa đăng trên sông mang đậm giá trị nhân văn, tâm linh, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến không gian trải nghiệm thể thao và chăm sóc sức khỏe với các gian hàng trưng bày sản phẩm, khu ẩm thực đặc trưng, không gian check-in mang sắc màu sông nước. Đặc biệt, các hoạt động thể thao dưới nước như chèo SUP, kayak, đua thuyền buồm, flyboard, cùng Giải đua ván SUP và Giải vô địch đua vỏ composite mở rộng thành phố Cần Thơ năm 2025 được tổ chức trên sông Hậu và Rạch Cái Khế, góp phần tạo không khí sôi động, hiện đại, hấp dẫn giới trẻ và du khách.

Ở lĩnh vực du lịch, thành phố triển khai chương trình kích cầu du lịch đường thủy, tổ chức các tour trải nghiệm chợ nổi Cái Răng, tham quan - check-in Cầu Cần Thơ, đồng thời vận động doanh nghiệp xây dựng các gói tour, dịch vụ ưu đãi trong dịp lễ hội. Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch và quảng diễn ẩm thực địa phương cũng là điểm đến hấp dẫn, góp phần kết nối văn hóa - du lịch - thương mại.

Một nội dung xuyên suốt của lễ hội là các hoạt động bảo vệ môi trường sông nước, được triển khai trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Thành phố tổ chức thu gom rác thải, vớt rác nổi, làm sạch bờ sông, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng; đồng thời triển khai chương trình chèo SUP dọn rác tại các tuyến sông trọng điểm, lan tỏa thông điệp sống xanh, thân thiện với môi trường.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Với quy mô cấp thành phố, nội dung phong phú và sự chuẩn bị đồng bộ, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 không chỉ là sự kiện chào đón năm mới 2026 mà còn là điểm nhấn quan trọng, góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Cần Thơ - đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giàu bản sắc, năng động và thân thiện.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô của thành phố mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững và tăng cường kết nối du lịch đường sông giữa TP. Cần Thơ với TP.HCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng như các quốc gia dọc sông Mekong.

Thông qua lễ hội, TP. Cần Thơ kỳ vọng từng bước xây dựng hình ảnh địa phương trở thành “trung tâm du lịch sông nước Mekong”, tạo điểm nhấn trong quảng bá du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời kích cầu các dịch vụ du lịch - ẩm thực - lưu trú, lan tỏa động lực phát triển kinh tế địa phương và hướng đến tổ chức lễ hội trở thành sự kiện thường niên có quy mô, tầm vóc ngày càng lớn.