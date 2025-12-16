Du lịch Tuyên Quang sau những danh hiệu và hành trình giữ chân du khách quanh năm

Liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, du lịch Tuyên Quang đang đứng trước cơ hội bứt phá mới. Không chỉ là câu chuyện của danh hiệu, điều được dư luận và doanh nghiệp quan tâm hơn cả là cách tỉnh tận dụng những ghi nhận ấy để định hình hướng đi bền vững, phát triển sản phẩm đặc trưng, đầu tư hạ tầng và xây dựng không gian du lịch Tuyên Quang - Hà Giang đủ sức hấp dẫn du khách quanh năm.

Phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Tuyên Quang xoay quanh vấn đề này:

Thưa bà, năm nay, du lịch Tuyên Quang liên tiếp ghi dấu ấn tại các giải thưởng trong nước và quốc tế. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của những danh hiệu này đối với thương hiệu du lịch địa phương?

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tuyên Quang: Năm nay, du lịch Tuyên Quang liên tiếp được ghi nhận ở các giải thưởng uy tín: Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh ‘Điểm đến văn hoá khu vực hàng đầu thế giới 2025’ tại World Travel Awards, Đồng Văn Karst Plateau là ‘Điểm đến văn hoá khu vực hàng đầu châu Á 2025’, và hai sản phẩm du lịch của tỉnh cũng được tôn vinh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025…

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh ‘Điểm đến văn hoá khu vực hàng đầu thế giới 2025’ tại World Travel Awards

Những danh hiệu, giải thưởng này là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy du lịch Tuyên Quang đang đi đúng hướng. Với cá nhân tôi, các danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận bên ngoài, mà còn là động lực để chúng tôi nhìn lại cách làm, tiếp tục giữ vững bản sắc, làm du lịch bài bản, có chiều sâu và bền vững hơn.

Theo bà, đâu là những yếu tố then chốt giúp Tuyên Quang tạo “cú hích” và được cộng đồng du lịch ghi nhận mạnh mẽ thời gian qua?

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tuyên Quang: Tôi cho rằng yếu tố then chốt nằm ở sự kiên định. Ngay trong các nghị quyết của tỉnh đã nhấn mạnh việc phát huy nội lực, lấy con người và văn hóa làm trung tâm của phát triển. Chúng tôi không chạy theo số lượng, không làm du lịch bằng mọi giá, mà chú trọng chất lượng trải nghiệm của du khách. Bên cạnh đó, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự chủ động của doanh nghiệp và đặc biệt là vai trò của cộng đồng địa phương đã tạo nên sức bật rõ nét cho du lịch Tuyên Quang trong thời gian qua.

Từ góc nhìn điều hành, những kết quả này đã mở ra cơ hội gì mới cho doanh nghiệp, cho cộng đồng làm du lịch và cả cho thu hút đầu tư của tỉnh?

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Tuyên Quang

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tuyên Quang: Theo tinh thần Đại hội, phát triển du lịch phải gắn với sinh kế của người dân và môi trường đầu tư bền vững. Từ thực tế điều hành, tôi thấy rõ rằng các kết quả đạt được đã giúp doanh nghiệp tự tin hơn khi đầu tư dài hạn, người dân mạnh dạn tham gia vào các mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trải nghiệm. Đối với tỉnh, đây cũng là cơ hội để nâng cao hình ảnh, tạo thêm dư địa thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phù hợp với định hướng và tiềm năng của địa phương.

Năm 2026, tỉnh đặt trọng tâm vào những sản phẩm, hạ tầng hoặc sự kiện nào để tiếp tục kéo du khách về Tuyên Quang quanh năm, không chỉ mùa lễ hội, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tuyên Quang: Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đã xác định phát triển du lịch theo hướng đa dạng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và giảm dần tính mùa vụ. Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ tập trung phát huy tổng hòa lợi thế của không gian du lịch Tuyên Quang - Hà Giang sau sáp nhập, hình thành các chuỗi sản phẩm liên vùng, bổ trợ cho nhau.

Du lịch địa chất gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là sản phẩm đã định hình thương hiệu.

Bên cạnh các sản phẩm đã định hình thương hiệu như: du lịch lịch sử về nguồn gắn với Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; du lịch địa chất gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình; du lịch văn hóa cộng đồng… chúng tôi hướng đến tăng chất lượng sản phẩm, phát triển thêm các hoạt động du lịch trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa cộng đồng, du lịch mạo hiểm và khám phá; du lịch lễ hội với điểm nhấn Lễ hội Thành Tuyên, lễ hội hoa Tam giác mạch; du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng Mỹ Lâm, du lịch tâm linh…

Cùng với phát triển sản phẩm, tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng làm “đòn bẩy” cho du lịch. Các tuyến giao thông kết nối vùng, nhất là trục cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, tuyến Tuyên Quang - Hà Giang và các tuyến kết nối lên khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, Na Hang - Lâm Bình đang từng bước được hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện để du khách hình thành các hành trình liên hoàn. Song song với đó là đầu tư hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, cơ sở lưu trú và dịch vụ, nhằm tạo nền tảng để du lịch tỉnh phát triển quanh năm, bền vững và có sức cạnh tranh cao hơn.

Người dân mạnh dạn tham gia vào các mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ trải nghiệm. Trong ảnh: Làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải

Để giữ vững danh tiếng và phát triển bền vững, tỉnh Tuyên Quang sẽ ưu tiên những giải pháp gì: quản lý điểm đến, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, hay hỗ trợ cộng đồng? Và bà kỳ vọng điều gì ở sự chung tay của doanh nghiệp - người dân?

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tuyên Quang: Để giữ vững hình ảnh và phát triển bền vững, chúng tôi đã và đang tham mưu trình tỉnh ban hành các chính sách về chủ trương chính trị, kế hoạch hành động với mục tiêu phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bản sắc, bền vững. Và để làm được điều đó cần quan tâm đến tất cả các nhóm giải pháp: quản lý điểm đến, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, hỗ trợ cộng đồng… mỗi giải pháp sẽ giải quyết những vấn đề từ thực tiễn cho du lịch Tuyên Quang và tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chung tay. Doanh nghiệp cần đầu tư nghiêm túc, có trách nhiệm; người dân là chủ thể, vừa làm du lịch vừa gìn giữ môi trường, văn hóa bản địa; còn cơ quan quản lý sẽ đóng vai trò kiến tạo, đồng hành. Khi mỗi bên cùng làm đúng phần việc của mình, du lịch Tuyên Quang mới có thể đi đường dài.

Xin cảm ơn bà!