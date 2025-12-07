Cao nguyên đá Đồng Văn là 'Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới'

TPO - Cao nguyên đá Đồng Văn của Tuyên Quang lần đầu được vinh danh “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025”, đánh dấu bước tiến quan trọng của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Tối 6/12, tại Trung tâm Triển lãm Thế giới Bahrain, lễ vinh danh Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) 2025 diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện ngành du lịch hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại sự kiện, WTA công bố và trao cúp chiến thắng cho hạng mục Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam - Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025.

Đây là lần đầu Tuyên Quang có điểm đến được vinh danh ở nhóm giải thưởng văn hóa tầm cỡ toàn cầu, đánh dấu bước tiến quan trọng của du lịch tỉnh trên bản đồ khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc dẫn đầu đã trực tiếp tham dự và nhận danh hiệu. Việc lãnh đạo tỉnh hiện diện tại sân khấu quốc tế cho thấy sự quan tâm lớn đối với công tác đối ngoại, đồng thời khẳng định cam kết đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển địa phương. Cùng đi với đoàn có đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Công viên địa chất và chính quyền địa phương, thể hiện tinh thần đồng lòng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh danh hiệu là “niềm tự hào của Tuyên Quang và là sự ghi nhận của thế giới đối với những nỗ lực bảo tồn di sản mà tỉnh đã kiên trì theo đuổi”. Đây được xem là nguồn động lực lớn để Tuyên Quang tiếp tục mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận từ năm 2010, sở hữu hệ giá trị nổi bật kết tinh từ ba trụ cột: địa chất, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Vùng địa chất này lưu giữ hơn 550 triệu năm lịch sử Trái Đất, từng là tàn tích của đại dương cổ và chứa kho tư liệu hóa thạch trải dài từ Đại Cổ sinh, Trung sinh đến Tân sinh. Hệ thống karst độc đáo, hang động, di chỉ cổ sinh vật và các lớp trầm tích chồng xếp qua hàng trăm triệu năm tạo nên một “bảo tàng địa chất ngoài trời” hiếm có.

Không chỉ giàu giá trị địa chất, Đồng Văn là không gian văn hóa đặc hữu của 17 dân tộc với hệ giá trị văn hóa đa tầng, từ kiến trúc đá truyền thống, lễ nghi, ngôn ngữ, tri thức bản địa đến nghề thủ công. Thiên nhiên và con người tại đây hòa quyện, kiến tạo lẫn nhau qua nhiều thế hệ, hình thành hệ sinh thái văn hóa độc đáo, đậm bản sắc. Chính sự nguyên bản và đặc hữu ấy tạo nên sức hút khác biệt, làm nên danh hiệu Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025.

World Travel Awards ra đời từ năm 1993 được xem là một trong những hệ thống vinh danh uy tín của ngành du lịch toàn cầu. Trải qua hơn ba thập kỷ, WTA trở thành thước đo chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của các điểm đến hàng đầu thế giới. Việc Cao nguyên đá Đồng Văn được xướng tên năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hội tụ giá trị thiên nhiên, văn hóa, con người, đồng thời đóng góp vào hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc trên trường quốc tế.