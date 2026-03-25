Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026: Đại cảnh hoành tráng và âm nhạc sôi động

Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ có chương trình nghệ thuật từ truyền thống đến Mega Concert quy mô, hoành tráng, dự kiến diễn ra từ 20h10 ngày 28/3 (Thứ Bảy) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với cấu trúc dàn dựng kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại, công nghệ sân khấu và chất liệu văn hóa bản địa.

Kể chuyện bằng đại cảnh

Chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác. Với cấu trúc 4 chương nghệ thuật liên hoàn, gồm: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh, thay vì đi theo cách kể chuyện tuyến tính quen thuộc, phần mở màn được thiết kế như một chuỗi đại cảnh nối tiếp, nơi hiệu ứng sân khấu và chuyển động đóng vai trò dẫn dắt chính.

Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh chuyển động liên tục, nơi âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng tinh thần lịch sử và nhịp sống đương đại, khắc họa sự giao thoa giữa cảnh quan đại ngàn và không gian duyên hải miền Trung. Các lớp diễn mang tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống, dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất.

Dàn sao “Vũ trụ Say Hi” chuẩn bị đổ bộ

Sau phần mở màn, chương trình sẽ chuyển sang đại nhạc hội — phân đoạn đang nhận được nhiều sự quan tâm khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ thuộc “Vũ trụ Say Hi”. Sự xuất hiện của những cái tên như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San…, được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, đồng thời tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho sân khấu khai mạc.

Setlist chương trình dần được hé lộ với loạt ca khúc quen thuộc từ Vũ trụ “Say Hi” như: Walk, Bắc thang lên hỏi ông trời, No Alcohol, Hermosa…Những bản “hit” gắn liền với khán giả trẻ hứa hẹn sẽ được làm mới bằng các phiên bản trình diễn đặc biệt, kết hợp dàn dựng ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và chuyển động quy mô lớn, tạo nên trải nghiệm thị giác – âm nhạc giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi các “anh trai” và “em xinh” từ mùa 1 và mùa 2 cùng hội tụ trên một sân khấu thuộc khuôn khổ sự kiện cấp quốc gia. Sự giao thoa giữa nhiều cá tính âm nhạc trong cùng một đại nhạc hội được kỳ vọng sẽ tạo nên loạt tiết mục kết hợp bùng nổ, trở thành điểm nhấn được chờ đợi nhất của chương trình và góp phần đẩy cao trào cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

Từ lễ khai mạc truyền thống đến Mega Concert

Theo những thông tin được hé lộ, Mega Concert khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 đang được định hình như một “đại show” quy mô lớn, cho thấy mức đầu tư mạnh tay ngay từ sân khấu mở màn. Theo đó, chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, vũ công và diễn viên quần chúng tham gia trình diễn. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần nội dung nghệ thuật, chương trình còn cho thấy tầm vóc của một đại nhạc hội cấp quốc gia khi huy động tổng cộng 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn, bao gồm 500 người thuộc ekip sản xuất - nội dung - truyền thông, 400 diễn viên quần chúng, 300 dancer và nghệ sĩ xiếc, 500 nhân sự an ninh - cơ động - bảo an, cùng 500 nhân sự hậu cần phụ trách lễ tân, vệ sinh và y tế xuyên suốt sự kiện.

Hệ thống sân khấu được thiết kế ở quy mô đặc biệt lớn với kích thước 116m ngang x 40m sâu, kết hợp màn hình LED dài 108m, cao 13m, tạo nên không gian trình diễn đa lớp cho phép vận hành đồng thời nhiều phân cảnh thực cảnh và đại nhạc hội hiện đại. Khu vực khán đài dài 93m, sâu 23m cũng được xây dựng nhằm đảm bảo sức chứa lớn và góc nhìn tối ưu cho khán giả.

Song song đó, công tác ghi hình và truyền thông được đầu tư với hệ thống máy quay quy mô lớn gồm: 50 máy quay/ chụp (bao gồm drone, FPV, flycam) phục vụ ghi nhận toàn bộ chương trình từ nhiều góc độ. Tất cả góp phần tạo nên một sân khấu thực cảnh hoành tráng, nơi yếu tố văn hóa truyền thống và tinh thần giải trí hiện đại lần đầu hòa quyện rõ nét trong cùng một không gian biểu diễn.

Với quy mô dàn dựng cùng lực lượng tham gia đông đảo, Mega Concert được kỳ vọng sẽ tạo nên màn khai mạc ấn tượng, mở đầu cho hành trình Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng một đại sự kiện giàu tính nghệ thuật và trải nghiệm.