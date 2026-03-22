Điền kinh Gia Lai mang đến Tiền Phong Marathon 2026 lực lượng như thế nào?

TPO - Đoàn điền kinh tỉnh Gia Lai góp mặt tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 ở tỉnh Khánh Hòa với 21 vận động viên, trong đó có 6 gương mặt tranh tài thành tích Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết, đến với Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026), đoàn điền kinh tỉnh Gia Lai tham dự gồm có 21 vận động viên (VĐV), tranh tài trên nhiều cự ly khác nhau của giải. Trong đó, có 6 gương mặt tranh tài nội dung tính thành tích Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Theo ông Bùi Trung Hiếu, do có sự điều chỉnh về thời điểm tổ chức nội dung tính thành tích Đại hội (dự kiến vào tháng 11), đội tuyển ban đầu gặp không ít bị động. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã nhanh chóng thích ứng, điều chỉnh kế hoạch tập trung, tăng cường khối lượng tập luyện và quán triệt tinh thần thi đấu cho toàn đội.

Từ ngày 6/3, đoàn điền kinh Gia Lai đã cử 2 HLV cùng 6 VĐV, trong đó có Phạm Thị Hồng Lệ, vào Nha Trang tập huấn sớm nhằm làm quen cung đường và điều kiện thi đấu.

Niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Gia Lai tiếp tục được đặt vào VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, người sẽ tranh tài ở cự ly marathon 42,195km.

Đoàn điền kinh tỉnh Gia Lai góp mặt Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Ảnh: Minh Hiếu.

Anh Huỳnh Minh Hiếu - HLV điền kinh thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, chia sẻ cung đường giải Tiền Phong Marathon 2026 khá đẹp, ít dốc. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đặc trưng với nắng khô, gió biển và độ ẩm cao khiến cơ thể dễ mất nước, đòi hỏi VĐV phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và chiến thuật. Đây cũng chính là thử thách đáng chú ý của giải năm nay.

Theo kế hoạch, hôm nay (ngày 22/3), toàn bộ đoàn điền kinh của tỉnh Gia Lai tham gia Tiền Phong Marathon 2026 sẽ hội quân đầy đủ tại phố biển Nha Trang.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ niềm tự hào của điền kinh tỉnh Gia Lai.