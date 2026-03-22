Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Điền kinh Gia Lai mang đến Tiền Phong Marathon 2026 lực lượng như thế nào?

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn điền kinh tỉnh Gia Lai góp mặt tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 ở tỉnh Khánh Hòa với 21 vận động viên, trong đó có 6 gương mặt tranh tài thành tích Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết, đến với Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026), đoàn điền kinh tỉnh Gia Lai tham dự gồm có 21 vận động viên (VĐV), tranh tài trên nhiều cự ly khác nhau của giải. Trong đó, có 6 gương mặt tranh tài nội dung tính thành tích Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Theo ông Bùi Trung Hiếu, do có sự điều chỉnh về thời điểm tổ chức nội dung tính thành tích Đại hội (dự kiến vào tháng 11), đội tuyển ban đầu gặp không ít bị động. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã nhanh chóng thích ứng, điều chỉnh kế hoạch tập trung, tăng cường khối lượng tập luyện và quán triệt tinh thần thi đấu cho toàn đội.

Từ ngày 6/3, đoàn điền kinh Gia Lai đã cử 2 HLV cùng 6 VĐV, trong đó có Phạm Thị Hồng Lệ, vào Nha Trang tập huấn sớm nhằm làm quen cung đường và điều kiện thi đấu.

Niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Gia Lai tiếp tục được đặt vào VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, người sẽ tranh tài ở cự ly marathon 42,195km.

Đoàn điền kinh tỉnh Gia Lai góp mặt Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Ảnh: Minh Hiếu.

Anh Huỳnh Minh Hiếu - HLV điền kinh thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, chia sẻ cung đường giải Tiền Phong Marathon 2026 khá đẹp, ít dốc. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đặc trưng với nắng khô, gió biển và độ ẩm cao khiến cơ thể dễ mất nước, đòi hỏi VĐV phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và chiến thuật. Đây cũng chính là thử thách đáng chú ý của giải năm nay.

Theo kế hoạch, hôm nay (ngày 22/3), toàn bộ đoàn điền kinh của tỉnh Gia Lai tham gia Tiền Phong Marathon 2026 sẽ hội quân đầy đủ tại phố biển Nha Trang.

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ niềm tự hào của điền kinh tỉnh Gia Lai.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 VĐV mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

