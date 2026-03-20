Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Phạm Thị Hồng Lệ: Khi nữ hoàng trở lại đường đua marathon

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi “kỷ lục gia” Nguyễn Thị Oanh không góp mặt ở cự ly marathon Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67, năm 2026 tại Khánh Hòa, mọi ánh nhìn đổ dồn về Phạm Thị Hồng Lệ. Với phong độ cao và kinh nghiệm dày dạn, chân chạy sinh năm 1998 đứng trước cơ hội lớn để trở lại ngôi vô địch marathon sau nhiều năm.

Phạm Thị Hồng Lệ 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) vô địch 21km tại Tiền Phong Marathon.

Trong làng điền kinh Việt Nam, cái tên Phạm Thị Hồng Lệ không còn xa lạ. Là một trong những gương mặt kỳ cựu của các cự ly trung bình- dài, chân chạy sinh năm 1998 từng sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể tại đấu trường khu vực với 1 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ tại các kỳ SEA Games, trong đó có tấm HCĐ marathon tại SEA Games 30.

Cuối năm 2023, Hồng Lệ bất ngờ nói lời chia tay đội tuyển quốc gia khi đang ở độ chín của sự nghiệp. Quyết định ấy khiến không ít người tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng mở ra một chương mới. Rời môi trường đội tuyển, chân chạy quê Gia Lai tập trung thi đấu cho đơn vị chủ quản và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật ở các giải chạy phong trào.

Không còn khoác áo đội tuyển quốc gia, Hồng Lệ vẫn duy trì phong độ ổn định và bền bỉ. Cô thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu ở các giải trong nước, với tần suất lên bục podium dày đặc. Đỉnh cao gần nhất đến tại VnExpress Marathon All-Star 2026, nơi cô cán đích với thời gian 2 giờ 38 phút 06 giây. Thành tích này không chỉ giúp Hồng Lệ giành chức vô địch mà còn phá sâu kỷ lục cá nhân 2:42:20 từng thiết lập tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025.

Đáng chú ý, thông số 2:38:06 thậm chí còn nhanh hơn kỷ lục marathon nữ Quốc gia 2:39:49 do Nguyễn Thị Oanh nắm giữ tới 1 phút 43 giây. Tuy nhiên, do giải đấu không nằm trong hệ thống đủ chuẩn công nhận thành tích, kết quả này không được ghi nhận là kỷ lục Quốc gia.

Chờ màn khẳng định ở sân chơi vô địch quốc gia

Năm nay, nội dung marathon hệ nâng cao tại Tiền Phong Marathon 2026 được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc - kỳ Đại hội danh giá diễn ra 4 năm một lần. Điều đó khiến cuộc đua tại Khánh Hòa trở nên đặc biệt đáng chờ đợi.

Giới chuyên môn từng kỳ vọng vào màn đối đầu giữa Hồng Lệ và “kỷ lục gia” Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh vẫn lựa chọn thi đấu cự ly 5km sở trường và hướng tới cột mốc 10 lần vô địch liên tiếp ở nội dung này. Sự vắng mặt của một trong những đối thủ lớn nhất càng khiến Hồng Lệ trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch marathon.

Trên thực tế, Tiền Phong Marathon cũng là giải đấu chứng kiến nhiều dấu ấn trong sự nghiệp của chân chạy người Gia Lai. Cô từng thiết lập “kỷ nguyên” ở cự ly bán marathon với 4 chức vô địch liên tiếp từ năm 2022 đến 2025. Ở cự ly marathon, Hồng Lệ cũng đã hai lần đăng quang vào các năm 2019 (3:01:58) và 2021 (2:52:13), bên cạnh vị trí Á quân năm 2018 (3:03:15).

Sự trở lại của Hồng Lệ ở cự ly marathon tại Tiền Phong Marathon năm nay vì thế không đơn thuần là một màn tái xuất. Đó là cơ hội để cô khẳng định vị thế ở cự ly khắc nghiệt nhất, đồng thời viết tiếp hành trình chinh phục đỉnh cao tại giải Vô địch quốc gia, nơi danh hiệu không chỉ là vinh quang, mà còn là thước đo cho đẳng cấp thực sự.

#Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Khánh Hoà #Nha Trang #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh'

