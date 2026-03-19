Không khoan nhượng trên đường chạy 42,195km tại Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Trên cung đường ven biển Khánh Hoà rạng sáng 29/3, nơi gió biển và cái nóng sớm đặc trưng miền Trung thử thách từng bước chân, Hoàng Nguyên Thanh bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương lần thứ 7 liên tiếp tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon). Nhưng phía sau anh, những đối thủ giàu kinh nghiệm lẫn các gương mặt trẻ đang sẵn sàng tạo nên cuộc lật đổ.

Đương kim vô địch marathon nam Hoàng Nguyên Thanh.

Không còn là cái tên mới nổi, Hoàng Nguyên Thanh giờ đây đã trở thành biểu tượng của marathon Việt Nam. Chân chạy quê Bình Phước (nay thuộc Đồng Nai) đang nắm giữ kỷ lục quốc gia nội dung 42,195km với thành tích 2 giờ 18 phút 43 giây, thiết lập tại Giải vô địch marathon châu Á 2024 ở Hong Kong (Trung Quốc).

Không chỉ trên đấu trường quốc tế, Thanh còn xây dựng “đế chế” gần như tuyệt đối tại Tiền Phong Marathon với chuỗi 6 chức vô địch liên tiếp từ năm 2020 đến 2025. Trong đó, kỷ lục giải đấu 2:26:05 tại Phú Yên 2024 vẫn là chuẩn mực cho mọi đối thủ. Gần nhất, tại Quảng Trị 2025, anh tiếp tục về nhất với thời gian 2:32:24, khẳng định vị thế không thể thay thế.

"Lão tướng" Nguyễn Văn Lai.

Nhưng Khánh Hoà 2026 có thể sẽ không còn là cuộc dạo chơi. Ở tuổi 40, Nguyễn Văn Lai vẫn là cái tên khiến Hoàng Nguyên Thanh phải dè chừng. “Gừng càng già càng cay” của điền kinh Việt Nam về nhì năm ngoái với thành tích 2:32:40, chỉ kém nhà vô địch đúng 17 giây, khoảng cách đủ nhỏ để nuôi hy vọng lật đổ.

Với thành tích cá nhân tốt nhất 2:20:54 tại Viettel Marathon 2024 chặng Angkor Wat (Campuchia), Nguyễn Văn Lai đang sở hữu thông số tốt thứ ba lịch sử marathon Việt Nam, sau kỷ lục quốc gia 02:18:43 của Hoàng Nguyên Thanh và 02:19:03 của Huỳnh Anh Khôi. Đây nhiều khả năng cũng là mùa giải cuối cùng anh tranh tài ở Tiền Phong Marathon, và động lực ấy có thể biến thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất.

VĐV Mai Quý Phong.

Bên cạnh kinh nghiệm của Lai là sức trẻ của Mai Quý Phong. Chân chạy sinh năm 2003 đã giành HCĐ mùa trước với thông số 2:32:59 và đang tiến bộ rõ rệt. Thành tích cá nhân tốt nhất 2:30:23 cùng nền tảng tốc độ tốt ở các cự ly 5.000m, 10.000m và bán marathon (1:13:43) giúp Phong trở thành ẩn số lớn trên đường đua năm nay.

Trong khi đó, Lê Văn Tuấn lại là minh chứng cho giá trị của kinh nghiệm. Ở tuổi 42, anh vẫn bền bỉ góp mặt và cạnh tranh sòng phẳng với các VĐV trẻ. Thành tích 2:33:46 tại Quảng Trị 2025 giúp anh cán đích thứ 5, còn thông số cá nhân tốt nhất 2:25:52 tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 vẫn nằm trong top 10 Việt Nam.

"Lão tướng" Lê Văn Tuấn.

Nổi tiếng với “dáng chạy marathon vất vả”, Lê Văn Tuấn vẫn bền bỉ “bào đường” dù hiện tại anh đã kiêm nhiệm thêm chức vụ huấn luyện viên đội điền kinh TP.HCM dự giải ở Nha Trang năm nay. Với Tuấn, mỗi bước chạy không chỉ là thi đấu, mà còn là lời khẳng định cho sự bền bỉ của một “lão tướng”.

Ngoài ra, nội dung marathon nam hệ nâng cao năm nay còn quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Trịnh Minh Tâm (2003, Gia Lai), Hà Quang Thắng (2005, Gia Lai), Lò Văn Biên (2008, Lai Châu), Phạm Ngọc Phan (1995, Lâm Đồng), Triệu Tiến Luyện (2002, Lâm Đồng), Đào Minh Thiện (2003, Quân Đội), Trần Đình Khang (2006, Tây Ninh), Nguyễn Hải Đăng (2009, Tây Ninh), Lê Hoàng Thân (2010, Tây Ninh), Nguyễn Đăng Khoa (1988, TP Hồ Chí Minh), Hồ Quang Bình (2003, TP Huế). Những cái tên giàu khát khao này đang sẵn sàng tạo nên bất ngờ nếu các ứng viên hàng đầu sảy chân.

Top 4 Tiền Phong Marathon 2025 Phạm Ngọc Phan.

Cuộc đua năm nay hứa hẹn khốc liệt khi thành tích của marathon hệ nâng cao được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Điều đó đồng nghĩa, mỗi bước chạy không chỉ là danh hiệu cá nhân mà còn gắn với màu cờ sắc áo của địa phương.

4 giờ 15 phút sáng 29/3, từ Quảng trường 2/4 (Nha Trang, Khánh Hòa), các VĐV sẽ chính thức xuất phát. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, cuộc chiến đã bắt đầu, nơi Hoàng Nguyên Thanh hướng tới lịch sử với chức vô địch thứ 7 liên tiếp, nhưng phía sau anh là những "kẻ thách thức" đang chờ thời cơ.

Và Hoàng Nguyên Thanh cần sự cẩn trọng rất lớn bởi trong marathon, chỉ một khoảnh khắc suy yếu cũng có thể đánh đổi cả một đế chế.