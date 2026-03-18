Điền kinh Khánh Hòa dồn lực chinh phục Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67, đội tuyển điền kinh Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút với quyết tâm tạo dấu ấn tại một trong những giải đấu giàu truyền thống và có tính cạnh tranh cao nhất cả nước.

Là gương mặt nổi bật của đội, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thúy Vân lựa chọn cự ly 21km thay vì marathon 42km như những mùa giải trước. Theo VĐV Nguyễn Thúy Vân, năm nay thành tích thi đấu được tính vào đại hội, trong khi cô còn tham gia thêm hai nội dung khác nên việc phân bổ sức hợp lý là điều cần thiết. Sau tấm Huy chương Bạc tại giải Tiền Phong Marathon năm 2025, nữ vận động viên đặt mục tiêu không chỉ cải thiện thứ hạng mà còn vượt qua chính mình ở cự ly 21km năm nay.

“Tiền Phong Marathon là giải đấu lâu đời, quy tụ những VĐV hàng đầu Việt Nam nên mọi cự ly đều rất khốc liệt. Tôi hy vọng sẽ đạt thành tích tốt nhất của bản thân”, Thúy Vân chia sẻ.

Cùng chung tinh thần đó, VĐV Nguyễn Minh Quân - người đã nhiều lần tham dự giải Tiền Phong Marathon, tiếp tục thử sức ở cự ly 10km. Dù chưa có thành tích nổi bật ở những lần thi đấu trước, Quân cho biết năm nay anh hướng đến mục tiêu bứt phá, cải thiện thành tích cá nhân.

Theo anh Nguyễn Vinh Thiên - Huấn luyện viên cự ly dài marathon thuộc Trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao Khánh Hòa, đội hình tỉnh năm nay gồm 19 VĐV tuyển và 3 VĐV phong trào, tập trung chủ yếu ở các cự ly 21km, 10km và 5km. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, toàn đội đã duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt với 2 buổi mỗi ngày nhằm nâng cao thể lực và sức bền.

“Chúng tôi xác định đây là cơ hội quan trọng để các VĐV cọ xát, đặc biệt là những gương mặt tiềm năng. Thành tích tại giải sẽ là bàn đạp cho hành trình thi đấu trong năm”, anh Thiên nhấn mạnh.

Vị HLV này cũng thẳng thắn nhìn nhận sự cạnh tranh ngày càng lớn khi nhiều địa phương đang đầu tư mạnh cho thể thao, thậm chí sau sáp nhập lực lượng càng dày và chất lượng hơn. Trong khi đó, điền kinh Khánh Hòa những năm gần đây chưa có nhiều đột phá, vì vậy việc tham gia giải không chỉ để tranh thành tích mà còn nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ.

HLV Nguyễn Vinh Thiên cho biết, đa số VĐV trong đội đều dày dạn kinh nghiệm thi đấu, có ý thức cao trong tập luyện và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi. Đây là nền tảng quan trọng giúp các VĐV duy trì thể trạng tốt nhất, sẵn sàng chinh phục Tiền Phong Marathon 2026 và hướng tới những thành tích tích cực cho điền kinh Khánh Hòa.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

HLV cự ly dài marathon Nguyễn Vinh Thiên luôn theo sát, trực tiếp hướng dẫn từng giáo án tập luyện, kịp thời điều chỉnh để phù hợp thể trạng từng VĐV.