Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Điền kinh Khánh Hòa dồn lực chinh phục Tiền Phong Marathon 2026

Trương Định - Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67, đội tuyển điền kinh Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút với quyết tâm tạo dấu ấn tại một trong những giải đấu giàu truyền thống và có tính cạnh tranh cao nhất cả nước.

Một buổi tập luyện của đội điền kinh tỉnh Khánh Hòa.

Là gương mặt nổi bật của đội, vận động viên (VĐV) Nguyễn Thúy Vân lựa chọn cự ly 21km thay vì marathon 42km như những mùa giải trước. Theo VĐV Nguyễn Thúy Vân, năm nay thành tích thi đấu được tính vào đại hội, trong khi cô còn tham gia thêm hai nội dung khác nên việc phân bổ sức hợp lý là điều cần thiết. Sau tấm Huy chương Bạc tại giải Tiền Phong Marathon năm 2025, nữ vận động viên đặt mục tiêu không chỉ cải thiện thứ hạng mà còn vượt qua chính mình ở cự ly 21km năm nay.

“Tiền Phong Marathon là giải đấu lâu đời, quy tụ những VĐV hàng đầu Việt Nam nên mọi cự ly đều rất khốc liệt. Tôi hy vọng sẽ đạt thành tích tốt nhất của bản thân”, Thúy Vân chia sẻ.

VĐV Nguyễn Thúy Vân là niềm hy vọng của điền kinh tỉnh Khánh Hòa.

Cùng chung tinh thần đó, VĐV Nguyễn Minh Quân - người đã nhiều lần tham dự giải Tiền Phong Marathon, tiếp tục thử sức ở cự ly 10km. Dù chưa có thành tích nổi bật ở những lần thi đấu trước, Quân cho biết năm nay anh hướng đến mục tiêu bứt phá, cải thiện thành tích cá nhân.

Theo anh Nguyễn Vinh Thiên - Huấn luyện viên cự ly dài marathon thuộc Trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao Khánh Hòa, đội hình tỉnh năm nay gồm 19 VĐV tuyển và 3 VĐV phong trào, tập trung chủ yếu ở các cự ly 21km, 10km và 5km. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, toàn đội đã duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt với 2 buổi mỗi ngày nhằm nâng cao thể lực và sức bền.

VĐV Nguyễn Minh Quân tham gia Tiền Phong Marathon 2023 ở Lai Châu.

“Chúng tôi xác định đây là cơ hội quan trọng để các VĐV cọ xát, đặc biệt là những gương mặt tiềm năng. Thành tích tại giải sẽ là bàn đạp cho hành trình thi đấu trong năm”, anh Thiên nhấn mạnh.

Vị HLV này cũng thẳng thắn nhìn nhận sự cạnh tranh ngày càng lớn khi nhiều địa phương đang đầu tư mạnh cho thể thao, thậm chí sau sáp nhập lực lượng càng dày và chất lượng hơn. Trong khi đó, điền kinh Khánh Hòa những năm gần đây chưa có nhiều đột phá, vì vậy việc tham gia giải không chỉ để tranh thành tích mà còn nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ.

HLV Nguyễn Vinh Thiên cùng VĐV Nguyễn Thúy Vân thể hiện quyết tâm trước giải.

HLV Nguyễn Vinh Thiên cho biết, đa số VĐV trong đội đều dày dạn kinh nghiệm thi đấu, có ý thức cao trong tập luyện và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi. Đây là nền tảng quan trọng giúp các VĐV duy trì thể trạng tốt nhất, sẵn sàng chinh phục Tiền Phong Marathon 2026 và hướng tới những thành tích tích cực cho điền kinh Khánh Hòa.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

HLV cự ly dài marathon Nguyễn Vinh Thiên luôn theo sát, trực tiếp hướng dẫn từng giáo án tập luyện, kịp thời điều chỉnh để phù hợp thể trạng từng VĐV.
Đội điền kinh của tỉnh Khánh Hòa tập luyện trước giải.
