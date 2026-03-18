Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

PSG hủy diệt Chelsea, hiên ngang vào tứ kết Champions League

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) đã gửi đi lời cảnh báo đanh thép tới toàn châu Âu khi đánh bại Chelsea 3-0 trong trận lượt về ngay tại Stamford Bridge, qua đó khép lại vòng 1/8 Champions League bằng tổng tỷ số áp đảo 8-2.

Kvaratskhelia có 7 bàn, 4 kiến tạo cho PSG tại Champions League mùa này, gồm 3 bàn vào lưới Chelsea.

Chỉ sau 6 phút bóng lăn, Khvicha Kvaratskhelia đã khiến mọi hy vọng ngược dòng của đội chủ nhà Chelsea gần như sụp đổ, khi tận dụng sai lầm nơi hàng thủ để mở tỷ số. Ngôi sao người Georgia đã ghi tới ba bàn thắng trong cả 2 lượt trận, trở thành nỗi ám ảnh thực sự với Chelsea.

Kịch bản sụp đổ của đại diện nước Anh thực tế đã được báo trước từ trận lượt đi tại Paris, nơi họ thủng lưới ba bàn chỉ trong 15 phút cuối. Và khi buộc phải dâng cao ở trận lượt về, những khoảng trống nơi hàng phòng ngự tiếp tục bị PSG khai thác triệt để.

Phút 15, Bradley Barcola nhân đôi cách biệt bằng một pha phản công sắc lẹm. Đến phút 62, tài năng trẻ Senny Mayulu ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một đêm ác mộng của đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea không thiếu cơ hội khi tung ra 18 cú dứt điểm, một nửa trong số đó đi trúng đích. Nhưng sự thiếu sắc bén cùng phong độ ổn định của thủ thành Matvei Safonov khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

HLV Liam Rosenior thừa nhận: “Đó là một đêm khó khăn. Ở đẳng cấp này, bạn không thể mắc sai lầm như cách chúng tôi đã làm khi nhập cuộc. Họ rất lạnh lùng và gần như không mắc lỗi".

Trong bối cảnh trận đấu sớm an bài, ông lần lượt rút các trụ cột như Cole Palmer, Joao Pedro và Enzo Fernandez, chấp nhận thất bại để giữ sức cho chặng đường phía trước. Áp lực đang đè nặng lên chiến lược gia người Anh khi ông mới tiếp quản đội bóng chưa lâu.

Những phút cuối càng trở nên tồi tệ với Chelsea khi Trevoh Chalobah dính chấn thương, buộc đội chủ nhà phải chơi thiếu người do đã sử dụng hết quyền thay người.

Thất bại chung cuộc 2-8 không chỉ khép lại hành trình Champions League của Chelsea, mà còn đánh dấu lần đầu tiên họ thủng lưới tới 8 bàn trong một cặp đấu knock-out trên mọi đấu trường, một cột mốc đáng quên trong lịch sử đội bóng.

Trong khi đó, PSG hiên ngang tiến vào tứ kết và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Liverpool hoặc Galatasaray, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương với phong độ đầy hủy diệt.

#Champions League #Chelsea #PSG #Kvaratskhelia #tứ kết #đấu trường châu Âu

