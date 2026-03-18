PSG hủy diệt Chelsea, hiên ngang vào tứ kết Champions League

TPO - Đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) đã gửi đi lời cảnh báo đanh thép tới toàn châu Âu khi đánh bại Chelsea 3-0 trong trận lượt về ngay tại Stamford Bridge, qua đó khép lại vòng 1/8 Champions League bằng tổng tỷ số áp đảo 8-2.

Kvaratskhelia có 7 bàn, 4 kiến tạo cho PSG tại Champions League mùa này, gồm 3 bàn vào lưới Chelsea.

Chỉ sau 6 phút bóng lăn, Khvicha Kvaratskhelia đã khiến mọi hy vọng ngược dòng của đội chủ nhà Chelsea gần như sụp đổ, khi tận dụng sai lầm nơi hàng thủ để mở tỷ số. Ngôi sao người Georgia đã ghi tới ba bàn thắng trong cả 2 lượt trận, trở thành nỗi ám ảnh thực sự với Chelsea.

Kịch bản sụp đổ của đại diện nước Anh thực tế đã được báo trước từ trận lượt đi tại Paris, nơi họ thủng lưới ba bàn chỉ trong 15 phút cuối. Và khi buộc phải dâng cao ở trận lượt về, những khoảng trống nơi hàng phòng ngự tiếp tục bị PSG khai thác triệt để.

Phút 15, Bradley Barcola nhân đôi cách biệt bằng một pha phản công sắc lẹm. Đến phút 62, tài năng trẻ Senny Mayulu ấn định chiến thắng 3-0, khép lại một đêm ác mộng của đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea không thiếu cơ hội khi tung ra 18 cú dứt điểm, một nửa trong số đó đi trúng đích. Nhưng sự thiếu sắc bén cùng phong độ ổn định của thủ thành Matvei Safonov khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

HLV Liam Rosenior thừa nhận: “Đó là một đêm khó khăn. Ở đẳng cấp này, bạn không thể mắc sai lầm như cách chúng tôi đã làm khi nhập cuộc. Họ rất lạnh lùng và gần như không mắc lỗi".

Trong bối cảnh trận đấu sớm an bài, ông lần lượt rút các trụ cột như Cole Palmer, Joao Pedro và Enzo Fernandez, chấp nhận thất bại để giữ sức cho chặng đường phía trước. Áp lực đang đè nặng lên chiến lược gia người Anh khi ông mới tiếp quản đội bóng chưa lâu.

Những phút cuối càng trở nên tồi tệ với Chelsea khi Trevoh Chalobah dính chấn thương, buộc đội chủ nhà phải chơi thiếu người do đã sử dụng hết quyền thay người.

Thất bại chung cuộc 2-8 không chỉ khép lại hành trình Champions League của Chelsea, mà còn đánh dấu lần đầu tiên họ thủng lưới tới 8 bàn trong một cặp đấu knock-out trên mọi đấu trường, một cột mốc đáng quên trong lịch sử đội bóng.

Trong khi đó, PSG hiên ngang tiến vào tứ kết và sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Liverpool hoặc Galatasaray, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương với phong độ đầy hủy diệt.