Nhận định PSG vs Chelsea, 03h00 ngày 11/3: Chủ nhà đòi nợ

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Chelsea, vòng 16 đội Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG đã vất vả vượt qua trận play-off tranh vé vào vòng 16 đội Champions League. Nhà ĐKVĐ giờ chuẩn bị vấp phải chướng ngại vật khó chịu mang tên Chelsea.

Nhận định trước trận PSG vs Chelsea

Kết thúc giai đoạn phân nhánh Champions League 2025/26, Chelsea vào thẳng vòng 16 đội, trong khi PSG phải tranh vé vớt với Monaco. Sau 2 lượt trận, PSG đánh bại Monaco bằng tỷ số sít sao 5-4. HLV Enrique đã thở phào khi đội nhà thoát hiểm thành công và khẳng định rằng, hành trình bảo vệ ngôi vương của PSG sẽ khó khăn.

PSG bước vào trận lượt đi vòng 16 đội với bộn bề khó khăn. Trận gần nhất ra sân, PSG tái đấu Monaco ở Ligue 1 và nhận thất bại 1-3. Tại giải quốc nội, PSG bị đội nhì bảng Lens thu hẹp cách biệt còn một điểm. Và giờ, PSG phải tính toán cho 2 đấu trường quan trọng, thay vì tạo ra cục diện an bài ở Ligue 1 để hướng vào chặng quyết định của Champions League như các mùa trước.

Phong độ của Chelsea bắt đầu khởi sắc dưới bàn tay HLV Liam Rosenior. Trận gần nhất, Chelsea thắng Wrexham ở Cúp FA. Trước đó, "The Blues" xuất sắc hạ Aston Villa với tỷ số 4-1. Sau một chuỗi trận bết bát, Chelsea đã kịp thời tìm lại hưng phấn để bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

PSG được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà. Kinh nghiệm, bản lĩnh của dàn sao PSG cũng vượt trội so với một Chelsea vẫn đang trong giai đoạn tái thiết đội hình. PSG có thể đang gây thất vọng ở Ligue 1 nhưng bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Champions League còn nguyên. Chelsea thì đang đi từng nấc thang để với tới đỉnh cao bóng đá châu Âu thêm một lần nữa.

Đây sẽ là trận đấu đỉnh cao kiểm chứng thực lực của Joao Pedro, tiền đạo đang có phong độ cao nhất ở đội hình Chelsea. Và đây cũng sẽ là liều thuốc thử cho hàng thủ bất ổn của "The Blues" khi chuẩn bị đương đầu với đương kim Quả bóng vàng Dembele và các ngôi sao tấn công bên phía PSG.

Phong độ, thành tích đối đầu PSG vs Chelsea

Lần gần nhất 2 CLB gặp nhau là ở chung kết FIFA Club World Cup 2025. Khi đó, Chelsea khiến tất cả ngỡ ngàng bằng trận thắng đậm 3-0, giành cúp vô địch một cách thuyết phục. Tại Champions League, lần gặp nhau gần nhất giữa PSG và Chelsea đã cách đây 10 năm. PSG đã đánh bại Chelsea sau 2 lượt trận vòng 16 đội Champions League 2015/16.

PSG sẽ muốn đòi lại món nợ ở trận chung kết FIFA Club World Cup. Còn Chelsea cũng muốn đòi lại món nợ tại Champions League từ 10 năm trước. Bản lĩnh của PSG sẽ lên tiếng ở trận lượt đi, hay sức trẻ, khát khao của Chelsea sẽ gạt giò đối thủ.

Thông tin lực lượng PSG vs Chelsea

Bên phía PSG, Fabian Ruiz và Ndjantou chắc chắn vắng mặt do chấn thương. Tuy nhiên, HLV Enrique đón nhận tin vui khi Joao Neves và đặc biệt là ngôi sao Ousmane Dembele đã sẵn sàng tái xuất đội hình chính cùng Kvaratskhelia.

Với Chelsea, danh sách vắng mặt kéo dài khi Estevao, Gittens, Colwill và Mudryk (bị treo giò) vắng mặt. Dù vậy, Wesley Fofana kịp bình phục để củng cố hàng thủ. Trên hàng công, Joao Pedro với phong độ chói sáng sẽ đá chính, trong khi Neto và Garnacho cạnh tranh hành lang trái.

Đội hình dự kiến của 2 CLB.