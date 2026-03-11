Thảm họa Tottenham Hotspur

TPO - Tottenham thua Atletico Madrid không phải chuyện bất ngờ ở thời điểm này. Thế nhưng, cái cách "Gà trống" sụp đổ ở Madrid lại khiến người ta phải đặt câu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra với họ vậy"?.

Tại thánh địa Metropolitano của Atletico, thầy trò HLV Igor Tudor vừa trải qua 90 phút ác mộng. Chỉ sau 22 phút, Tottenham bị dẫn 4 bàn, trong đó có tới 3 sai lầm cá nhân tệ hại từ thủ môn Kinsky và trung vệ Van de Ven. Tottenham gắng gượng bám trụ, ghi được 2 bàn vào lưới Atletico để kết thúc trận đấu với tỷ số 2-5. Nhưng với cách biệt 3 bàn, bản "án tử" cho Gà trống ở Champions League 2025/26 đã cận kề.

Tottenham đã thua từ khi trận đấu chưa bắt đầu.

Trong cuộc họp báo, HLV Tudor được hỏi: "Ông ưu tiên cho mặt trận Champions League hay cuộc chiến trụ hạng Ngoại hạng Anh". Tân HLV Tottenham nói thẳng: "Tottenham đang rất gần vị trí rớt hạng ở Ngoại hạng Anh. Ưu tiên của chúng tôi là trụ hạng, phải nói thẳng như vậy. Còn với Champions League, chúng tôi coi đây là mặt trận để học hỏi".

HLV Tudor đối diện với sức ép cực lớn về chuyện phải tạo ra bước ngoặt gì đó ở đội hình Tottenham. Chiến lược gia người Croatia đã cố thay đổi Tottenham bằng những lần xoay chuyển đội hình ở hàng thủ, khu trung tuyến và hàng công nhưng kết quả vẫn thế. Trước Tottenham, HLV Tudor mạnh tay loại thủ môn Vicario ra khỏi đội hình xuất phát và trao cơ hội cho Antonín Kinsky.

Vicario bị đẩy lên ghế dự bị sau nhiều sai lầm trong thời gian gần đây, đó là quyết định không sai của HLV Tudor. Nhưng thuyền trưởng Tottenham dám đặt niềm tin vào một thủ môn sinh năm 2003, lần đầu tiên ra sân tại Champions League? Truyền thông Anh đã ngỡ ngàng khi danh sách đá chính của Tottenham trước Atletico được công bố, đặt rất nhiều nghi vấn về vị trí của thủ môn Kinsky. Sau cùng, HLV Tudor đã trả giá cho một canh bạc.

Kinsky tự biến mình thành thảm họa với 2 đường chuyền lỗi trong khu vực cấm địa. Atletico tận dụng cả 2 pha bóng ấy để ghi bàn. Đến phút 17, HLV Tudor cạn kiệt kiên nhẫn với Kinsky. Ông rút thủ môn người CH Czech ra sân, trao cơ hội trở lại cho Vicario.

Kinsky mắc sai lầm tai hại, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại của Tottenham. Tất cả cầu thủ đá chính của Tottenham đã chơi vật vờ trên sân Metropolitano và bị bóp nghẹt hoàn toàn trước sức ép của gần 70.000 CĐV. Và từ áp lực khủng khiếp ấy, "Hòn đá tảng" Van de Ven của Tottenham trượt chân hớ hênh khi nhận bóng ở phần sân nhà, dẫn đến bàn thua 0-2.

Theo số liệu của Transfermarkt, đội hình đá chính của Tottenham có giá trị 369 triệu euro, trong khi hàng dự bị có giá 260 triệu euro. Tổng giá trị cầu thủ Tottenham mang đến Metropolitano (630 triệu euro) còn đắt hơn đội chủ nhà (560 triệu euro).

Khác biệt giữa Atletico và Tottenham nằm ở ý chí. Một Atletico hừng hực khí thế trên sân nhà hoàn toàn áp đảo Tottenham bằng tỷ lệ cầm bóng gần 60% và dứt điểm gấp đôi. Trong khi đó, cầu thủ Tottenham vật vờ sau những trận căng thẳng tại Ngoại hạng Anh nhưng liên tiếp đón nhận thất bại.

HLV Tudor quyết tâm xoay chuyển đội hình từ việc đẩy Vicario, Palhinha, Xavi Simons, Gallagher và Solanke lên ghế dự bị. Từ đây, "Gà trống" lại gặp vấn đề về tính liên kết giữa các tuyến và trong từng pha phối hợp của cầu thủ. Vì cấu trúc lỏng lẻo, 3 tuyến của Tottenham dễ dàng bị chia cắt khi Atletico chiếm thế chủ động. Và nhìn vào đội hình Tottenham mang đến Madrid, không một cầu thủ nào mang dáng dấp ngôi sao để làm chỗ dựa cho đồng đội.

Palhinha xuất phát ở vị trí trung vệ hay Romero, tình thế chẳng khác với Tottenham. Hàng công của "Gà trống" liên tục thay đổi bộ ba đá chính. Lần này, bộ ba Richarlison - Kolo Muani - Tel đá chính, hoàn toàn vô hại trước Atletico. Solanke vào sân từ ghế dự bị thì lại ghi dấu ấn với bàn thắng gỡ gạt danh dự và hy vọng cho Tottenham.

Tottenham đã thua 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. "Gà trống" giờ có thể tập trung toàn lực cho Ngoại hạng Anh vì cơ hội lật ngược thế cờ trước Atletico đã mong manh. Phía trước Tottenham là cuộc đua trụ hạng khắc nghiệt khi khoảng cách với nhóm "cầm đèn đỏ" chỉ còn một điểm. Một cuộc chiến mà Tottenham phải vượt qua bằng mọi giá vì danh dự và nguy cơ hao hụt doanh thu lên đến hàng trăm triệu euro.

Nhưng Tottenham làm sao để trụ hạng thành công là bài toán khó. "Gà trống" thiếu một điểm tựa để vượt qua giông bão. Truyền thông Anh tiết lộ giới chủ Tottenham đã cân nhắc khả năng sa thải HLV Tudor. Khi Vicario, Van de Ven, Romero không còn là "bức tường thành" vững chãi, khi Xavi Simons, Richarlison vẫn chơi tệ hại và khi Maddison, Kulusevski chưa hẹn ngày trở lại, Tottenham biết dựa vào ai trong mỗi trận đấu?