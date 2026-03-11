Lộ ứng viên nặng ký thay HLV Mai Đức Chung nắm quyền đội tuyển nữ Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc được đánh giá là ứng viên tiềm năng thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ.

anh-chup-man-hinh-2026-03-11-luc-084351.png

Ông Mai Đức Chung đã nói lời chia tay đội tuyển nữ Việt Nam sau khi lỡ cơ hội lần thứ 2 tham dự VCK World Cup. Ở lượt cuối bảng C, Asian Cup 2026 diễn ra chiều 10/3, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-4.

Kết quả khiến Huỳnh Như và các đồng đội bị loại khỏi giải đấu, đồng thời trượt cơ hội giành vé dự World Cup. Sau trận, HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng xin rút lui. Quyết định này không quá bất ngờ bởi ông Mai Đức Chung năm nay đã 75 tuổi. Ông từng một lần chia tay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhưng sau đó quay lại khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có phương án ưng ý.

Tại SEA Games 33 (Thái Lan), đội tuyển nữ Việt Nam đã vào tới trận chung kết nhưng để mất HCV vào tay Philippines. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã thâu tóm đủ các danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á. Ông đồng thời cũng đưa đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup bóng đá nữ 2023.

anh-chup-man-hinh-2026-03-11-luc-084316.png
HLV Hoàng Văn Phúc có kinh nghiệm làm bóng đá nữ và là nhà cầm quân dày dạn ở V.League

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo cấp cao VFF đánh giá cao đóng góp của HLV Mai Đức Chung cho bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển nữ nói riêng. Vị này đồng thời cho biết VFF đã chuẩn bị cho khả năng ông Mai Đức Chung chia tay đội tuyển bóng đá nữ, nhưng không tiết lộ phương án thay thế.

Thông tin riêng của Tiền Phong cho biết cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc có thể tạm thời dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ông Phúc là nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, từng đưa Quảng Nam vô địch V.League 2017, hiểu và có kinh nghiệm làm bóng đá nữ.

Tiểu Phùng
#Đội tuyển nữ Việt Nam #Hoàng Văn Phúc #Mai Đức Chung #World Cup #Asian Cup 2026

