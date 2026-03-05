Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Mai Đức Chung khen bản lĩnh học trò sau chiến thắng nghẹt thở trước Ấn Độ

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vượt qua thời điểm bị gỡ hòa đầy thử thách, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ 2-1 trong trận ra quân VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026. HLV Mai Đức Chung khẳng định chính tinh thần và sự lì lợm đã tạo nên khác biệt cho đội bóng áo đỏ.

1.jpg

Sau chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Ấn Độ ở lượt trận ra quân VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026, HLV trưởng Mai Đức Chung dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò, đồng thời khẳng định chính bản lĩnh đã giúp ĐT nữ Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn để giành trọn 3 điểm.

“Đây là trận đấu giữa hai đội ngang sức ngang tài. Chúng tôi có phần may mắn hơn để giành chiến thắng. Kết quả này sẽ là động lực rất lớn cho ĐT nữ Việt Nam trong chặng đường phía trước”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của đội nhà trong ngày ra quân. Theo ông, quãng nghỉ Tết khiến các cầu thủ chủ yếu tập luyện, thiếu các trận đấu cọ xát nên cảm giác thi đấu chưa thực sự tốt. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến nhịp độ và khả năng tận dụng cơ hội của toàn đội.

Phân tích diễn biến trên sân, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Khi bị Ấn Độ gỡ hòa, toàn đội không hề nao núng. Sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài đã tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hướng tới bàn thắng tiếp theo. Tôi cũng muốn khẳng định ĐT nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề chỉ là chúng tôi chưa tận dụng được nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng”.

2.jpg

Theo đánh giá của ban huấn luyện, ĐT nữ Ấn Độ chủ yếu sử dụng các đường bóng dài thay vì phối hợp ngắn. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hóa giải lối chơi này. “Đội đã thi đấu tự tin, mạnh dạn và tôi tin các học trò sẽ có thêm bàn thắng. Thực tế, ở những phút bù giờ, ĐT nữ Việt Nam đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự, người lập cú đúp mang về 3 điểm quý giá, cho biết toàn đội đã thi đấu với hơn 200% sức lực.

“Ban huấn luyện đã xây dựng đấu pháp hợp lý để chúng tôi có được kết quả tốt. Khi bàn thua không may xảy ra, chúng tôi động viên nhau rằng thời gian vẫn còn và cần nỗ lực nhiều hơn nữa”, tiền vệ sinh năm 2001 chia sẻ.

Ngân Thị Vạn Sự cũng nhấn mạnh, toàn đội sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm ở tình huống để thủng lưới, hoàn thiện hơn trong những trận đấu tiếp theo, qua đó hướng tới mục tiêu đã đề ra tại giải đấu.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#HLV Mai Đức Chung #tuyển nữ Việt Nam #chiến thắng #Ấn Độ #giải bóng đá nữ châu Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục