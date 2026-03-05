HLV Mai Đức Chung khen bản lĩnh học trò sau chiến thắng nghẹt thở trước Ấn Độ

TPO - Vượt qua thời điểm bị gỡ hòa đầy thử thách, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ 2-1 trong trận ra quân VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026. HLV Mai Đức Chung khẳng định chính tinh thần và sự lì lợm đã tạo nên khác biệt cho đội bóng áo đỏ.

Sau chiến thắng 2-1 trước ĐT nữ Ấn Độ ở lượt trận ra quân VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026, HLV trưởng Mai Đức Chung dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò, đồng thời khẳng định chính bản lĩnh đã giúp ĐT nữ Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn để giành trọn 3 điểm.

“Đây là trận đấu giữa hai đội ngang sức ngang tài. Chúng tôi có phần may mắn hơn để giành chiến thắng. Kết quả này sẽ là động lực rất lớn cho ĐT nữ Việt Nam trong chặng đường phía trước”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của đội nhà trong ngày ra quân. Theo ông, quãng nghỉ Tết khiến các cầu thủ chủ yếu tập luyện, thiếu các trận đấu cọ xát nên cảm giác thi đấu chưa thực sự tốt. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến nhịp độ và khả năng tận dụng cơ hội của toàn đội.

Phân tích diễn biến trên sân, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Khi bị Ấn Độ gỡ hòa, toàn đội không hề nao núng. Sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài đã tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hướng tới bàn thắng tiếp theo. Tôi cũng muốn khẳng định ĐT nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề chỉ là chúng tôi chưa tận dụng được nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng”.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, ĐT nữ Ấn Độ chủ yếu sử dụng các đường bóng dài thay vì phối hợp ngắn. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hóa giải lối chơi này. “Đội đã thi đấu tự tin, mạnh dạn và tôi tin các học trò sẽ có thêm bàn thắng. Thực tế, ở những phút bù giờ, ĐT nữ Việt Nam đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự, người lập cú đúp mang về 3 điểm quý giá, cho biết toàn đội đã thi đấu với hơn 200% sức lực.

“Ban huấn luyện đã xây dựng đấu pháp hợp lý để chúng tôi có được kết quả tốt. Khi bàn thua không may xảy ra, chúng tôi động viên nhau rằng thời gian vẫn còn và cần nỗ lực nhiều hơn nữa”, tiền vệ sinh năm 2001 chia sẻ.

Ngân Thị Vạn Sự cũng nhấn mạnh, toàn đội sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm ở tình huống để thủng lưới, hoàn thiện hơn trong những trận đấu tiếp theo, qua đó hướng tới mục tiêu đã đề ra tại giải đấu.