Vạn Sự tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam thắng nhọc Ấn Độ phút bù giờ

3 điểm ở những phút bù giờ đã giúp Việt Nam duy trì hy vọng tiến vào tứ kết, và xa hơn là giành vé dự World Cup 2027.
90'+3: Xuất phát từ pha bóng đầy nỗ lực của Vũ Thị Hoa, Vạn Sự đã nhập thành và tung cú sút gọn gàng, đội tuyển nữ Việt Nam dẫn 2-1 và tiến gần 3 điểm.
83': Vũ Thị Hoa áp sát vòng cấm nhưng thay vì dứt điểm, cô lại rướn người va chạm với thủ môn Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn bế tắc.
80': Vạn Sự đi bóng dũng mãnh và tung ra cú sút căng. Bóng đi vọt xà trong gang tấc.
77': Từ cự ly 18 mét chếch sang cánh trái, Bích Thùy tung ra cú sút. Bóng đi chính xác nhưng không hiể. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chật vật tìm bàn thắng.
72': Ấn Độ có nền tảng thể lực và thể hình tốt nên họ đang gây ra khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái áo đỏ có rất ít bóng để xử lý.
65': Dĩ nhiên đội tuyển nữ Việt Nam không chấp nhận kết quả hòa. Đội đang đẩy cao tốc độ lên bóng. Tuy nhiên các cơ hội thực sự vẫn chưa xuất hiện.
60': Bóng được treo vào từ cánh phải. Vạn Sự và Hải Yến đã bị tác động và cùng ngã ra trong vòng cấm. VAR can thiệp, tuy nhiên trọng tài ra tín hiệu tiếp tục trận đấu.
52': Không lâu sau khi hụt bàn thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận bàn thua đáng tiếc. Hàng loạt sai lầm ở hàng thủ khiến các cô gái áo đỏ bị chọc thủng lưới.
48': Tận dụng sai lầm của hàng thủ Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đã nâng tỷ số lên 2-0. Pha áp sát của Thanh Nhã và những cú sút bồi của Thái Thị Thảo đã đưa bóng vào lưới.
Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã hủy bàn thắng vì lỗi của đội tuyển nữ Việt Nam.
46': NHM chắc chắn chờ đợi thêm những bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam.
45': Diễm My mở bóng rất chất lượng từ tuyến dưới và Huỳnh Như băng xuống đối mặt thủ môn Ấn Độ. Nhưng cô lại khống chế bóng lập bập, ném đi cơ hội tốt.
40': Kim Thanh vừa phải lao ra chặn một pha tấn công chính diện mà Ấn Độ tạo ra. Các trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam đã để lộ ra khoảng trống và suýt phải trả giá.
36': Sau bàn thua, các cầu thủ áo xanh đang cố gắng lấy lại thế trận để dàn xếp các pha tấn công. Nhưng họ vấp phải hệ thống phòng thủ chắc chắn của đội tuyển nữ Việt Nam.
30': Vạn Sự ghi bàn đẳng cấp với cú đặt lòng gọn gàng làm tung lưới. Đội tuyển nữ Việt Nam đã cụ thể hóa lợi thế ép sân.
27': Bích Thùy lẻn xuống đối mặt thủ môn Ấn Độ. Cú đá của tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam không tốt, nhưng trước đó trọng tài đã phất cờ việt vị.
19': Các cầu thủ Ấn Độ áp sát liên tục, sẵn sàng phạm lỗi khi cần. Vì vậy đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp khó khăn.
14': Bích Thùy tung cú sút ở rìa vòng cấm đưa bóng dội xà ngang khung thành Ấn Độ. Ngay sau đó Huỳnh Như xâm nhập và tung ra cú đá bồi. Tiếc rằng bàn thắng vẫn chưa đến.
8': Cầu thủ áo xanh tung cú sút từ rất xa. Tuy nhiên bóng đi quá hiền với thủ môn tuyển nữ Việt Nam.
5': Các cô gái áo đỏ áp sát quyết liệt, giữ tốc độ ở mức cao để ép đối thủ phải mắc sai lầm.
Cách đây 3 năm khi gặp nhau tại ASIAD tại Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại Ấn Độ 2-0. Lần này khi gặp lại, đội được kỳ vọng có thể tạo ra cách biệt lớn hơn.
Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tin vào những gương mặt quen thuộc như Bích Thùy, Vạn Sự... Đặc biệt, Dương Thị Vân đã tái xuất sau thời gian chấn thương.
Xét về tương quan, Việt Nam vẫn vượt trội đội tuyển Nam Á. Nếu như 7 VCK gần nhất Việt Nam tham dự cả 7 thì trong cùng giai đoạn, Ấn Độ chỉ góp mặt đúng 1 lần. Nếu như vị trí của Việt Nam trên BXH FIFA là 36 thì Ấn Độ xếp tận 67.
Trình độ giữa 2 đội thực sự là rất chênh lệch. Đến tuyển Nepal từng thua dễ Việt Nam mà các cô gái Ấn Độ cũng trắng tay trong trận giao hữu tiền Asian Cup 2026. Ngoài ra Ấn Độ còn phơi áo trước Uzbekistan hay Iran.
Tất cả các tuyển thủ Ấn Độ chưa có bất cứ lần nào dự Cúp châu Á. Năm 2022 khi họ đăng cai, tất cả đều không được ra sân bất cứ phút nào do tuyển nữ Ấn Độ rút lui vào giờ chót, lý do vì họ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chưa dừng lại ở đó, nếu như HLV Mai Đức Chung đã quá quen thuộc với các tuyển thủ Việt Nam, dẫn dắt đội qua nhiều năm tháng vì HLV trưởng tuyển Ấn Độ, bà Amelia Valverde, chỉ mới có 2 tháng làm việc với đội sau khi được bổ nhiệm muộn.
Trong tay bà là một tập thể kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nhưng dường như trong tay bà không phải là tập thể sẵn sàng nhất. Các thành viên tuyển Ấn Độ hội quân muộn, đã vậy còn gặp rắc rối về trang phục thi đấu khiến họ thừa nhận “không có sự tập trung tối đa”.
Bên cạnh đó, nhiều thành viên thi đấu nước ngoài về hội quân sát giờ nên không thể tập luyện cùng đội. Ví dụ cầu thủ xuất sắc nhất của Ấn Độ, Manisha Kalyan (đang thi đấu ở Peru) chưa có buổi tập nào với huấn luyện viên mới trước khi đội đến Úc tham dự giải đấu này.
Các cô gái Ấn Độ đang đối mặt với nhiều trở ngại. Mức độ ảnh hưởng của những trở ngại này sẽ chỉ được phản ánh khi trận đấu bắt đầu…
