Vạn Sự tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam thắng nhọc Ấn Độ phút bù giờ

report Bóng đã vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận

48': Tận dụng sai lầm của hàng thủ Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đã nâng tỷ số lên 2-0. Pha áp sát của Thanh Nhã và những cú sút bồi của Thái Thị Thảo đã đưa bóng vào lưới.

Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã hủy bàn thắng vì lỗi của đội tuyển nữ Việt Nam.