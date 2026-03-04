Nhận định Newcastle vs MU, 03h15 ngày 5/3: Khó cản Quỷ đỏ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs MU, vòng 29 Ngoại hạng Anh lúc 03h15 ngày 5/3. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Newcastle và MU. Phong độ phập phù cùng lịch thi đấu dày đặc khiến Newcastle khó lòng cản bước MU.

nhan-dinh-newcastle-vs-mu.jpg

Nhận định Newcastle vs MU

HLV Michael Carrick sẽ có dịp trở về quê hương khi cùng MU làm khách của Newcastle vào rạng sáng ngày mai. Tuy nhiên, ông chắc chắn không có ý định giúp đỡ Chích chòe vượt qua giai đoạn bất ổn hiện tại.

Carrick đã có khởi đầu đầy ấn tượng trong nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt MU , thắng 6 trong 7 trận kể từ khi thay thế Ruben Amorim và hòa 1 trận. Cựu HLV Middlesbrough đã giành được 23 điểm sau 9 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trên cương vị thuyền trưởng của MU (7 thắng, 2 hòa) trong cả hai giai đoạn. Đây là khởi đầu tốt nhất sau 9 trận đấu của bất kỳ HLV nào trong lịch sử giải đấu, ngang bằng với Ange Postecoglou tại Tottenham.

Cuối tuần trước, MU đã có màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Crystal Palace, cho dù chiến thắng đó bắt đầu bằng quả phạt đền gây tranh cãi. Kể từ đầu năm, MU đã tránh được thất bại trong cả 5 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mà họ bị dẫn trước (2 thắng, 3 hòa). Họ cũng đã giành lại được 9 điểm từ những trận đấu bị dẫn trước ở giải đấu mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Trong khi đó, Newcastle vừa chịu thất bại đáng tủi hổ trước Everton. Chích chòe liên tục rơi vào thế phải rượt đuổi. Họ đã 2 lần gỡ hòa, nhưng mỗi lần đều để thủng lưới thêm chỉ trong vòng 2 phút. Điều này tô đậm vấn đề về sự tập trung và chắc chắn của hệ thống phòng ngự mà Chích chòe đang sử dụng.

Newcastle đã thua 3 trận sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2021 dưới thời Steve Bruce. Thực tế, họ cũng để thủng lưới 23 bàn trên sân nhà ở giải đấu cao nhất mùa này, chỉ có hai đội ở nhóm cuối bảng Wolves (30) và West Ham (27) để thủng lưới nhiều hơn.

bruno.jpg
Newcastle sa sút sau khi Bruno chấn thương nặng

Mặc dù Newcastle đã thi đấu tốt ở các giải đấu cúp, tiến vào vòng tiếp theo tại Champions League và FA Cup, nhưng hiện tại họ chỉ đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh và gần như không còn cơ hội giành vé dự Cúp châu Âu mùa sau. Tính đến vòng đấu thứ 29, họ đang kém đội xếp thứ bảy Brentford 7 điểm.

Lực lượng sứt mẻ và sự hòa nhập chậm chạp của các tân binh được xem là lý do chính khiến Newcastle sa sút. Đội bóng của Eddie Howe phụ thuộc quá nhiều vào Bruno Guimaraes và liên tiếp thất bại sau khi tiền vệ này dính chấn thương. Cho dù Sandro Tonali vẫn chơi tốt, nhưng một mình anh không thể duy trì sức mạnh cho tuyến giữa của Chích chòe trong bối cảnh Joelinton, Ramsey đều thi đấu mờ nhạt.

Quan trọng hơn, hàng công của Newcastle đã đánh mất sự sắc bén cần thiết khi Nick Woltemade bị bắt bài, Anthony Gordon thiếu duyên ghi bàn. Cho dù tỏa sáng tại đấu trường châu Âu, tuyển thủ Anh chỉ ghi được 3 bàn thắng từ 38 cú sút ở Ngoại hạng Anh mùa này (tỷ lệ chuyển hóa 8%), so với 11 bàn thắng từ 38 cú sút ở tất cả các giải đấu khác (tỷ lệ chuyển hóa 29%).

Với phong độ tệ hại đó cùng động lực không rõ ràng, Newcastle nhiều khả năng sẽ chịu thêm một thất bại khác khi tiếp đón MU.

Phong độ Newcastle vs MU

phong-do-new-vs-mu.png

Đội hình Newcastle vs MU

Newcastle: Nick Pope, Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall, Sandro Tonali, Joe Willock, Joelinton, Anthony Elanga, Nick Woltemade, Anthony Gordon.

MU: Senne Lammens, Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo, Casemiro, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo.

Dự đoán kết quả Newcastle vs MU: 1-2

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

A Phi
