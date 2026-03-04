Quảng Trị mở cổng đăng ký chuỗi Marathon và Hai môn phối hợp đầu tiên tại miền Trung mùa 2026

Sau dấu ấn thành công của mùa giải 2025, mùa hè 2026, Đồng Hới - Quảng Trị tiếp tục trở thành điểm hẹn của cộng đồng thể thao sức bền với chuỗi sự kiện multi-sport quy mô lớn, kết hợp giữa aquathlon (bơi - chạy) và marathon. Hai giải đấu sẽ được tổ chức liên tiếp trong hai ngày 1-2/8/2026, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thi đấu chuyên nghiệp và khác biệt cho vận động viên trên cả nước.

Các vận động viên tại vạch xuất phát Aqua Warriors Quang Tri 2025 (Ảnh: Bolt Event)

Cả hai sự kiện do Bolt Event tổ chức - đơn vị đứng sau nhiều giải đấu thể thao uy tín, với ban tổ chức là những vận động viên yêu thích và đam mê thể thao, am hiểu nhu cầu thực tế của cộng đồng. Đây được xem là yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng chuyên môn cũng như trải nghiệm trọn vẹn cho người tham gia. Bolt Event hiện đang sở hữu và vận hành hệ thống giải đấu 2 môn phối hợp, bơi ngoài trời lớn nhất Việt Nam - Aqua Warriors Vietnam Series tổ chức ở Hạ Long, Quảng Trị, Vân Đồn và Amazing Marathon Series tổ chức ở Quảng Trị.

Ngày 26/02/2026, ban tổ chức chính thức mở cổng đăng ký cho cả hai giải đấu. Giai đoạn Super Early Bird diễn ra từ 26/02 đến 26/03/2026, với mức giá BIB ưu đãi chỉ từ 399.000 đồng, giúp vận động viên tiết kiệm tới 50% so với các giai đoạn đăng ký muộn.

Không chỉ là sân chơi thể thao, sự kiện còn mở ra cơ hội khám phá những địa danh nổi bật của miền Trung như Tượng đài Mẹ Suốt, Quảng Bình Quan, Thành cổ Đồng Hới, Biển Bảo Ninh, Biển Nhật Lệ…, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu kinh tế thông qua thể thao và du lịch.

Aqua Warriors Quảng Trị 2026: giải 2 môn phối hợp tiên phong tại Quảng Trị

Diễn ra vào ngày 1/8/2026 tại bãi biển Bảo Ninh, Đồng Hới Quảng Trj. Aqua Warriors Quảng Trị là giải aquathlon đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị. Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là cự ly Open Swim 3km - thử thách bơi biển dành cho những vận động viên sẵn sàng vượt qua giới hạn bản thân, chinh phục sóng nước và kiểm chứng bản lĩnh.

Bảng giá đăng ký cá nhân tại Aqua Warriors Quảng Trị 2026 (Ảnh: Bolt Event)

Giải đấu được kỳ vọng tiếp tục thu hút đông đảo vận động viên yêu thích multi-sport, trong bối cảnh phong trào bơi biển và 2 môn phối hợp đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Trong giai đoạn Super Early Bird, chính sách ưu đãi nhóm được áp dụng như sau: 11–29 vé ưu đãi 10%; 30–99 vé ưu đãi 15%; 100–199 vé ưu đãi 20%; 200–299 vé ưu đãi 25%; từ 300 vé trở lên ưu đãi 30%.

Vận động viên quan tâm có thể đăng ký tại:

https://actiup.net/vi/event/aqua-warriors-quang-tri-2026

Quang Tri Amazing Marathon 2026: đường chạy tháng 8 rực lửa trở lại

Quang Tri Amazing Marathon 2026 là sự kiện chạy bộ quy mô lớn với 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn vận động viên chuyên nghiệp. Giải đấu diễn ra vào Chủ nhật, ngày 02/08/2026 tại Đồng Hới, Quảng Trị.

Bảng giá đăng ký cá nhân tại Quang Tri Amazing Marathon 2026 (Ảnh: Bolt Event)

Mùa giải năm nay được kỳ vọng mang đến những thay đổi tích cực về chất lượng tổ chức, tiêu chuẩn đường chạy, hệ thống vận hành cũng như các hạng mục vật phẩm thi đấu như áo thi đấu, huy chương và hình ảnh dành cho vận động viên.

Ban tổ chức cho biết mục tiêu của mùa giải 2026 là nâng cao trải nghiệm tổng thể, đồng thời xây dựng hình ảnh một sự kiện marathon chuyên nghiệp, cảm xúc và giàu tính kết nối cộng đồng.

Chính sách ưu đãi đăng ký nhóm trong giai đoạn Super Early Bird được áp dụng như sau: 50-99 vé ưu đãi 5%; 100-299 vé ưu đãi 10%; 300-499 vé ưu đãi 15%; 500-799 vé ưu đãi 20%; 800-999 vé ưu đãi 25%; từ 1000 vé ưu đãi 30%.

Vận động viên quan tâm có thể đăng ký tại:

https://actiup.net/vi/event/quang-tri-amazing-marathon-2026

Việc tổ chức liên tiếp hai giải đấu thể thao sức bền đỉnh cao trong cùng hai ngày được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm phát triển mô hình sự kiện thể thao kết hợp du lịch tại địa phương. Đồng Hới - Quảng Trị được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mùa hè 2026 của cộng đồng yêu thể thao sức bền trên toàn quốc.

Giai đoạn Super Early Bird chỉ kéo dài đến hết ngày 26/03/2026. Ban tổ chức khuyến nghị vận động viên đăng ký sớm để nhận mức giá ưu đãi tốt nhất và chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện cho mùa giải sắp tới.