Công bố khóa tập huấn về phòng, chống doping tại Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026

TPO - Trước thềm Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 diễn ra tại Nha Trang, Ban Tổ chức giải sẽ phối hợp với Trung tâm Doping và Y học thể thao (Cục TDTT Việt Nam) tổ chức khóa tập huấn về phòng, chống doping cho các vận động viên dự tranh nội dung marathon hệ chuyên nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để thành tích được công nhận tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Tại cuộc họp chuyên môn trước thềm Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026, Ban Tổ chức đã công bố kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống doping dành cho các vận động viên tranh tài ở hai nội dung marathon nam và nữ hệ chuyên nghiệp. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo điều kiện công nhận thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong năm nay diễn ra tại Nha Trang vào cuối tháng 3, đồng thời là một trong những sự kiện quan trọng của điền kinh quốc gia khi thành tích ở hai nội dung marathon nam và nữ sẽ được tính vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc. Theo quy định của Đại hội, tất cả vận động viên tham dự đều phải tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống doping và được cấp chứng chỉ hoàn thành.

“Ban tổ chức giải đã làm việc với Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam để tổ chức lớp tập huấn cho vận động viên ở hai nội dung marathon nam và nữ hệ chuyên nghiệp. Hai nội dung này là bắt buộc, còn các VĐV marathon ở hệ phong trào và các cự ly khác thì không bắt buộc, nhưng nếu có nhu cầu vẫn có thể tham gia”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến danh mục các chất cấm theo Bộ luật Phòng, chống doping thế giới, lớp tập huấn còn trang bị kiến thức toàn diện về quy trình tập luyện, phục hồi, sử dụng thuốc điều trị chấn thương, thực phẩm chức năng cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp. Nhiều trường hợp vi phạm doping xuất phát từ sự thiếu hiểu biết trong việc sử dụng sản phẩm bổ sung hoặc thuốc điều trị, thay vì hành vi cố ý gian lận.

Song song với công tác tuyên truyền, Ban Tổ chức cũng khẳng định sẽ triển khai chương trình kiểm tra doping theo phương thức đột xuất và ngẫu nhiên. Trong suốt thời gian diễn ra giải, tất cả vận động viên tham gia đều có thể trở thành đối tượng kiểm tra tại bất kỳ thời điểm và địa điểm nào mà không được báo trước. Quy trình lấy mẫu, bảo quản và phân tích sẽ tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn chuyên môn nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Việc tổ chức lớp tập huấn phòng, chống doping không chỉ là yêu cầu thủ tục để hợp thức hóa thành tích, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thể thao trung thực, tôn trọng luật lệ và bảo vệ sức khỏe vận động viên. Trong bối cảnh giải đấu lần thứ 67 mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với Đại hội Thể thao toàn quốc, công tác phòng, chống doping được xem là một trong những trụ cột bảo đảm uy tín và giá trị chuyên môn của đường chạy marathon danh giá bậc nhất Việt Nam.