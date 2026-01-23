Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tiền Phong Marathon 2026: Gia hạn ưu đãi Early Bird

TPM

Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các câu lạc bộ (CLB) và hội nhóm runner trên cả nước, BTC Tiền Phong Marathon 2026 chính thức gia hạn ưu đãi Early Bird đến hết ngày 31/1/2026. Đây là cơ hội cuối cùng để cộng đồng chạy bộ sở hữu tấm vé dự giải chạy lâu đời nhất Việt Nam tại vịnh biển Nha Trang với mức giá ưu đãi "kịch trần".

gia-han-early-bird-2-1.jpg

Sau hơn một tháng mở cổng đăng ký, Tiền Phong Marathon 2026 với điểm đến Nha Trang (Khánh Hòa) đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu chạy bộ. Theo ghi nhận từ BTC, rất nhiều CLB và đội nhóm lớn đang trong giai đoạn "hội quân" và chốt danh sách thành viên. Nhằm tạo điều kiện tối đa cho các runner có thêm thời gian chuẩn bị và tận hưởng niềm vui sải bước cùng đồng đội, BTC đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng mức giá Early Bird thêm 10 ngày.

Việc gia hạn này được xem là động thái "tiếp sức" kịp thời để các đội nhóm ghi danh, cùng nhau chinh phục cung đường biển được mệnh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới vào ngày 29/3/2026 tới đây, cụ thể:

ƯU ĐÃI NHÓM “KỊCH TRẦN” - GIẢM TỚI 20%

Áp dụng cho đăng ký theo đoàn:

Nhóm 20 – 49 BIB: Giảm 10%

Nhóm 50 – 199 BIB: Giảm 15%

Nhóm từ 200 BIB trở lên: Giảm 20%

GIÁ VÉ EARLY BIRD – MỨC TỐT NHẤT:

5km: 550.000đ | 10km: 650.000đ
21km: 950.000đ | 42km: 1.050.000đ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÓM (NHANH GỌN)

  1. Tải mẫu & lập danh sách: https://bom.so/ZvsAEP
  2. Gửi email xác nhận: support@tienphongmarathon.vn
  3. Tiêu đề email: ĐĂNG KÝ TPM2026 + TÊN NHÓM

Đối với vận động viên đăng ký cá nhân: https://bom.so/O6oYIw

Tiền Phong Marathon lần thứ 67 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/03/2026 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Với việc gia hạn Early Bird, Nha Trang hứa hẹn sẽ chào đón một mùa giải bùng nổ với số lượng vận động viên tham dự, tạo nên một ngày hội thể thao lớn trên cung đường biển miền Trung đầy nắng và gió.

