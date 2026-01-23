Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

'U23 Việt Nam chỉ cần thể hiện tốt, không nên đặt nặng thắng thua'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo HLV Hoàng Văn Phúc, ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam không cần phải hướng đến một mục tiêu cụ thể nào. Thay vào đó, các cầu thủ hãy thể hiện thật tốt với đúng tinh thần Việt Nam.

z7414932476373-7ef07535830f92431ff9e703f51b6620.jpg
Ảnh: Tedtran TV

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, trận tranh hạng ba thực sự khó với U23 Việt Nam.

"Chúng ta vắng hai cầu thủ chủ chốt là Hiểu Minh và Lý Đức trong khi cầu thủ dự bị cho vị trí trung vệ hơi mỏng. Hy vọng Văn Hà và Đức Anh sẽ nắm bắt cơ hội để chứng minh khả năng chuyên môn", ông nhận định, "Tôi nghĩ với lực lượng như vậy, HLV Kim Sang-sik có thể lựa chọn chiến thuật phòng ngự chủ động từ phần sân nhà, chơi lùi khá sâu. Khi thu được bóng, U23 Việt Nam chuyển đổi nhanh sang phản công. Mặc dù khó khăn nhưng tôi tin là chúng ta có một trận đấu khả quan trước U23 Hàn Quốc, đồng thời các cầu thủ chơi trên khả năng của mình để có kết quả tốt nhất".

Tuy vậy, HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho rằng "U23 Việt Nam không cần phải hướng đến mục tiêu cụ thể nào". "Ở trận cuối cùng và thành tích mang tính an ủi, tâm lý các cầu thủ sẽ nhẹ nhàng hơn, từ đó có thể phô diễn. Bóng đá là trò chơi, đây là cơ hội để chúng ta chơi ở sân chơi châu Á, một sân chơi lớn. Hy vọng U23 Việt Nam thể hiện tốt, chơi với tinh thần tốt và giữ hình ảnh đẹp", ông bày tỏ.

Bên cạnh đó, HLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam ca ngợi những gì U23 Việt Nam đã thể hiện tại giải đấu. Ông chia sẻ: "Người hâm mộ và cả truyền thông bao giờ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng nhìn lại cả quá trình, dù không vào chung kết nhưng các cầu thủ tiến bộ rõ rệt.

Họ dám chơi bóng. Trước những đối thủ mạnh, họ tự tin kiểm soát bóng, pressing, gây áp lực, chuyển đổi trạng thái và tấn công mạnh mẽ. Tất cả cho thấy kỹ thuật và tư duy chơi bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại có sự phát triển. Đây là điều rất đáng mừng. Tôi nghĩ rằng với nền tảng đó, trong thời gian tới, lứa này tiếp tục phát triển chuyên môn tốt hơn và trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
