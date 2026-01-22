Nụ cười đã trở lại trong buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia

TPO - Chiều ngày 22/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Saudi Arabia chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, đồng thời khép lại hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026.
Trở lại sân tập chiều ngày 22/1, tâm trạng các cầu thủ U23 Việt Nam đã bớt nặng nề hơn hôm trước. Những lời động viên cũng như các liệu pháp tâm lý của HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện đã khiến tất cả vơi đi nỗi buồn sau trận thua U23 Trung Quốc, đồng thời hiểu rằng nhiệm vụ của họ vẫn chưa kết thúc. Phía trước vẫn còn trận đấu tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, đối thủ mà chiến lược gia xứ kim chi hy vọng gặp ở chung kết U23 châu Á 2026.
Được biết Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã có buổi phân tích băng hình về U23 Hàn Quốc vào tối 21/1, trước khi các ý tưởng chiến thuật cho trận đấu được thực hành trong buổi tập ngày 22/1, cũng là buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam trên đất Saudi Arabia.
Vì VCK U23 châu Á 2026 không nhắm tới vé dự Olympic nên trận tranh hạng ba không mang nhiều ý nghĩa. Tuy vậy, với các cầu thủ vẫn còn nguyên khát khao thể hiện mình, đây vẫn là trận đấu được chờ đón. Sau khi không thể hoàn thành ước nguyện vào chung kết, tất cả mong muốn tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt để tri ân người hâm mộ, đồng thời khép lại hành trình đáng nhớ tại nơi nắng cháy sa mạc. Dù sao thì vị trí thứ ba ở giải đấu tầm châu lục cũng không tệ.
Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 22h00 ngày 23/1 trên sân phụ của King Abdullah Sports City Hall Stadium, nơi từng diễn ra hai trận thắng đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng bảng.
