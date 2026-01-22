Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nụ cười đã trở lại trong buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia

TPO - Chiều ngày 22/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Saudi Arabia chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, đồng thời khép lại hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026.

screenshot-143.png
HLV Kim Sang-sik động viên các cầu thủ, đồng thời phổ biến nội dung buổi tập cuối cùng. (Ảnh: Tedtran TV)

Trở lại sân tập chiều ngày 22/1, tâm trạng các cầu thủ U23 Việt Nam đã bớt nặng nề hơn hôm trước. Những lời động viên cũng như các liệu pháp tâm lý của HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện đã khiến tất cả vơi đi nỗi buồn sau trận thua U23 Trung Quốc, đồng thời hiểu rằng nhiệm vụ của họ vẫn chưa kết thúc. Phía trước vẫn còn trận đấu tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, đối thủ mà chiến lược gia xứ kim chi hy vọng gặp ở chung kết U23 châu Á 2026.

Được biết Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã có buổi phân tích băng hình về U23 Hàn Quốc vào tối 21/1, trước khi các ý tưởng chiến thuật cho trận đấu được thực hành trong buổi tập ngày 22/1, cũng là buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam trên đất Saudi Arabia.

Vì VCK U23 châu Á 2026 không nhắm tới vé dự Olympic nên trận tranh hạng ba không mang nhiều ý nghĩa. Tuy vậy, với các cầu thủ vẫn còn nguyên khát khao thể hiện mình, đây vẫn là trận đấu được chờ đón. Sau khi không thể hoàn thành ước nguyện vào chung kết, tất cả mong muốn tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt để tri ân người hâm mộ, đồng thời khép lại hành trình đáng nhớ tại nơi nắng cháy sa mạc. Dù sao thì vị trí thứ ba ở giải đấu tầm châu lục cũng không tệ.

Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 22h00 ngày 23/1 trên sân phụ của King Abdullah Sports City Hall Stadium, nơi từng diễn ra hai trận thắng đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng bảng.

screenshot-145.png
Trong buổi tập cuối, U23 Việt Nam có 22 cầu thủ, ngoại trừ trung vệ Hiểu Minh đang điều trị chấn thương. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-140.png
Những nặng nề đã phần nào được giải tỏa và tất cả tập trung vào giáo án được HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho trận tranh hạng ba. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-139.png
Ở trận đấu này, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội ra sân cho những cầu thủ ít thi đấu từ đầu giải. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-141.png
Nếu xảy ra, điều này hoàn toàn hợp lý, bởi vừa mang lại động lực cho các cầu thủ vừa tạo điều kiện để những người khác nghỉ ngơi. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-147.png
Như đã biết, Đình Bắc liên tục phải ra sân với chấn thương, trong khi nhiều cầu thủ như Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận cũng thường xuyên không đạt thể trạng sung mãn 100%. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-150.png
Đình Bắc có vấn đề ở cơ háng, và trong buổi tập ngày 22/1 vẫn cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-144.png
Trận đấu với U23 Hàn Quốc chúng ta không có sự phục vụ của Hiểu Minh và Lý Đức, người nhận thẻ đỏ trận trước. Trong buổi tập, Lý Đức vẫn tập luyện cùng toàn đội. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-146.png
HLV Kim Sang-sik buộc phải có sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự và Lê Văn Hà cùng Nguyễn Đức Anh sẽ được trao cơ hội. Trên hàng tiền vệ, sẽ không ngạc nhiên nếu Thái Sơn và Xuân Bắc được nghỉ ngơi khi đã ra sân trọn vẹn 5 trận đã qua. (Ảnh: Tedtran TV)
screenshot-148.png
Hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc đã sử dụng 21/23 cầu thủ. Hai người chưa ra sân là các thủ môn Phạm Đình Hải và Cao Văn Bình. (Ảnh: Tedtran TV)

Thanh Hải
