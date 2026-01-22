120 golfer đến từ 19 quốc gia tranh tài tại Trang An - AJGA International Pathway Series 2026

TPO - Trang An - AJGA International Pathway Series 2026, giải đấu thuộc hệ thống chính thức của Hiệp hội golf trẻ Mỹ (AJGA), sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25/1 tại Trang An Golf & Resort, đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai một giải AJGA chính thức.

Ngày 22/1, Ban tổ chức giải Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 đã tổ chức họp báo công bố giải đấu tại Trang An Golf & Resort. Đây là giải đấu thuộc hệ thống chính thức của Hiệp hội golf trẻ Mỹ (AJGA), sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25/1, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một sự kiện AJGA chính thức.

Ngay trong lần tổ chức đầu tiên, giải đã thu hút 120 vận động viên trẻ đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm những nền golf phát triển như Mỹ, Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore… cho thấy sức hút đáng kể của điểm đến Việt Nam trên bản đồ golf trẻ quốc tế.

Golf Việt Nam để lại dấu ấn mạnh mẽ với 46 vận động viên góp mặt, với gương mặt triển vọng của chủ nhà được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn như Nguyễn Tuấn Anh, Lê Chúc An, Đỗ Dương Gia Minh, Nguyễn Viết Gia Hân…

Trong khi đó, đấu trường quốc tế quy tụ hàng loạt tài năng trẻ giàu kinh nghiệm, tiêu biểu như Siwoo Park, Yang A Yeon (Hàn Quốc), Hayashi Daichi (Nhật Bản), Anjanette Tan (Singapore) cùng nhiều golfer đáng chú ý khác.

Giải đấu diễn ra tại Trang An Golf & Resort, sân golf 36 hố được đánh giá là một trong những sân golf đẹp và thách thức hàng đầu Đông Nam Á, tọa lạc trong Quần thể Di sản Thiên nhiên Thế giới Tràng An. Không gian thi đấu đặc biệt này không chỉ bảo đảm chất lượng chuyên môn mà còn mang đến trải nghiệm giao thoa độc đáo giữa thể thao đỉnh cao và giá trị văn hóa - thiên nhiên cho các vận động viên, huấn luyện viên quốc tế.

Việc Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 được đưa vào hệ thống chính thức của AJGA được xem là cột mốc quan trọng của golf Việt Nam, thể hiện bước tiến trong quá trình hội nhập, đồng thời mở ra “đường băng” phát triển dài hạn cho golf trẻ trong nước.

Dành cho các golfer nghiệp dư từ 12 đến 19 tuổi, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn được xem là bước đệm chiến lược cho hành trình vươn ra quốc tế của các vận động viên trẻ. Thông qua giải, các golfer có cơ hội tiếp cận trực tiếp với hệ thống huấn luyện viên thuộc National Collegiate Athletic Association (NCAA), qua đó mở ra khả năng nhận học bổng golf đại học tại Mỹ - thị trường học bổng thể thao có tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu.

Đáng chú ý, kết quả thi đấu tại Trang An - AJGA International Pathway Series 2026 sẽ được tính điểm trên Bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) và AJGA Rankings, giúp các golfer trẻ Việt Nam tích lũy điểm số quốc tế ngay trong nước, thay vì phải tham dự các giải đấu ở nước ngoài với chi phí lớn. Đặc biệt, hai nhà vô địch nam và nữ sẽ được miễn phí tham dự giải đấu tiếp theo trong chuỗi Vietnam - AJGA International Pathway Series 2026.

Bên cạnh nội dung thi đấu, giải còn tích hợp các hoạt động mang tính giáo dục và định hướng nghề nghiệp dài hạn. Nổi bật là hội thảo học bổng golf NCAA, với sự tham gia của các huấn luyện viên đại học Mỹ, nhằm chia sẻ kinh nghiệm tích lũy điểm AJGA, xây dựng hồ sơ xin học bổng, quản lý áp lực thi đấu và hoạch định chiến lược phát triển sự nghiệp golf chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của AJGA, giải không cho phép sử dụng caddie và xe điện, nhằm bảo đảm tính công bằng, đồng thời đề cao sức bền, khả năng tự ra quyết định và bản lĩnh thi đấu của các golfer trẻ, những yếu tố cốt lõi trên con đường chinh phục golf đỉnh cao.