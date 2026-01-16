Hiệp hội golf Việt Nam tổ chức 23 giải đấu trong năm 2026

TPO - Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) vừa công bố Hệ thống giải đấu golf mùa giải 2026, mở rộng quy mô với hơn 10 giải chuyên nghiệp, 7 giải nghiệp dư và 6 giải trẻ. Đây là bước phát triển quan trọng, tiếp nối những thành quả nổi bật của golf Việt Nam trong giai đoạn vừa qua.

Hệ thống giải chuyên nghiệp - VGA Tour & VGA Development Tour

Mùa giải 2026 ghi nhận hơn 10 giải đấu chuyên nghiệp thuộc hai hệ thống VGA Tour và VGA Development Tour. Trong đó, VGA Tour gồm 3 giải đấu trọng điểm: Vietnam Masters, Royal Cup và Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc - Giải Vô địch Quốc gia.

Đáng chú ý, Vietnam Masters - giải golf chuyên nghiệp lâu đời nhất Việt Nam, tiếp tục nằm trong hệ thống Asian Development Tour mùa thứ ba liên tiếp, với tổng tiền thưởng trên 2 tỷ đồng, khẳng định bước tiến bền vững của golf Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Năm 2026 cũng đánh dấu sự trở lại của Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc sau 4 năm, quy tụ các đoàn thể thao trên cả nước tranh tài ở 4 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, đồng thời là Giải Vô địch Quốc gia trong hệ thống chuyên nghiệp.

Song song đó, VGA Development Tour tiếp tục mở rộng về số lượng và phạm vi tổ chức, với các giải đấu diễn ra ở cả hai miền Bắc - Nam, tạo điều kiện để vận động viên chuyên nghiệp Việt Nam thi đấu thường xuyên, tích lũy kinh nghiệm và tài chính cho các thử thách lớn hơn.

Hệ thống giải nghiệp dư - Vietnam Amateur Series

Sau mùa giải 2025 thành công, Vietnam Amateur Series 2026 được kỳ vọng mang đến nhiều điểm nhấn với 7 giải đấu dành cho các nhóm vận động viên nghiệp dư khác nhau.

Nổi bật là sự trở lại của VGA Union Cup, giải đấu đối kháng hai miền Nam - Bắc theo thể thức đồng đội, lấy cảm hứng từ Ryder Cup và Presidents Cup, quy tụ các vận động viên single handicap hàng đầu Việt Nam. Qua 5 lần tổ chức kể từ năm 2016, VGA Union Cup đã trở thành “thước đo chuẩn mực” cho các giải đấu đối kháng đồng đội cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, Giải Vô địch các Câu lạc bộ Golf Toàn quốc sẽ trở lại theo chu kỳ 2 năm/lần, với các nội dung nam và nữ tiếp tục được tổ chức riêng biệt. Vietnam Mid-Amateur Championship cũng sẽ tái xuất sau một năm tạm hoãn, hoàn thiện hệ thống thi đấu cho nhóm vận động viên nghiệp dư ở độ tuổi trưởng thành.

Các giải đấu truyền thống như Vô địch Nghiệp dư nam - nữ Quốc gia và Vô địch Trung Cao niên Quốc gia tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống.

Đáng chú ý, mùa giải 2026 ghi nhận những điều chỉnh trong hệ thống vHandicap, giúp đơn giản hóa công tác đăng ký, quản lý handicap và kết quả thi đấu, đặc biệt hỗ trợ hiệu quả cho các giải phong trào của hội golf địa phương, hướng tới hệ thống thi đấu nghiệp dư đồng bộ, minh bạch và thuận tiện trên toàn quốc.

Hệ thống Trẻ Quốc gia - VGA Junior Tour 2026

Sau 3 năm phát triển, VGA Junior Tour đã trở thành nền tảng phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ, góp phần đưa nhiều vận động viên Việt Nam ghi danh trên bảng xếp hạng Nghiệp dư Thế giới (WAGR).

Mùa giải 2026 đánh dấu sự đổi mới với 6 giải đấu Tier 1, đồng thời mở rộng bảo trợ cho các giải của Hội golf địa phương, sân golf và CLB. Các giải đấu sẽ được nâng tầm quốc tế, mời vận động viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham dự.