U23 Việt Nam: Các điểm nóng và 3 ngôi sao được chờ đợi tỏa sáng trước U23 UAE

TPO - Nguyễn Đình Bắc sẽ vẫn là mũi nhọn chủ lực trên hàng tấn công, nhưng U23 Việt Nam sẽ cần giải quyết tốt các điểm nóng trên sân để có thể tạo nên cuộc lật đổ trước U23 UAE ở trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026 diễn ra hôm nay.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội tạo nên cuộc lật đổ trước U23 UAE

Khi lịch sử không là điểm tựa

U23 Việt Nam rõ ràng đang rất hưng phấn với chiến tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng U23 châu Á 2026. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt khi đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik đều thuộc diện "cứng cựa" ở châu lục, gồm chủ nhà Saudi Arabia.

Tuy nhiên, U23 UAE sẽ là một thách thức lớn nếu xét lực lượng đôi bên cũng như lịch sử đối đầu. Cụ thể trong 6 lần gặp nhau trước đây, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng, với 4 thua và 2 hoà. Ngay cả khi mang đội hình mạnh nhất của lứa Nguyễn Quang Hải tới Asiad 2018 (Indonesia), U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cũng không vượt qua được đối thủ này.

Nói như vậy không có nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik không có cơ hội tạo nên bất ngờ. Lịch sử chỉ mang tính chất tham khảo, trên thực tế U23 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn đối thủ ở phần "thế". Về lực, đoàn quân của ông Kim Sang-sik có thể không vượt hẳn U23 UAE nhưng lại hơn hẳn về "thế".

Đó là tâm lý hưng phấn, tự tin, sự đồng lòng và đoàn kết của một tập thể đang lên. U23 Việt Nam vừa trải qua một chuỗi hành trình vượt ngưỡng bản thân, với sự tiến bộ và trưởng thành của từng thành viên. Nguyễn Đình Bắc là ví dụ điển hình khi ngày càng chững chạc, chơi hiệu quả và đồng đội hơn.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đánh giá sự kỷ luật và khổ luyện là 2 yếu tố giúp Đình Bắc phát huy tốt hơn các phẩm chất cá nhân của mình. Không chỉ Đình Bắc, những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Viktor Lê...cũng có sự đột phá về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu.

Các điểm nóng trước UAE

U23 UAE sở hữu các cầu thủ chơi mạnh mẽ dựa trên nền tảng thể lực tốt, nhanh và đặc biệt kỹ thuật. Nhiều thời điểm, các cầu thủ U23 UAE dồn lực tấn công một cách mạnh mẽ từ nhiều hướng. Lối chơi này đặc biệt khiến những đối thủ thua sút thể lực, tốc độ bị "ngộp thở".

Tuyến giữa U23 Việt Nam dự báo sẽ là cuộc đấu quyết liệt giữa đôi bên. HLV Kim Sang-sik có lẽ sẽ cần sự cơ động, mạnh mẽ của Thái Sơn bên cạnh Khuất Văn Khang giàu kỹ thuật. Theo giới chuyên môn, Thái Sơn có khả năng be quét tốt, và đặc biệt chịu va chạm. Anh cùng với Xuân Bắc sẽ hỗ trợ đáng kể cho Văn Khang để kiểm soát tuyến giữa, hỗ trợ phòng ngự từ xa.

U23 UAE dự báo sẽ chơi tấn công rát trước U23 Việt Nam. Điều này khiến cho vai trò tuyến giữa trở nên quan trọng. Bộ đôi trung vệ Lý Đức và Hiểu Minh trở thành điểm tựa quan trọng hỗ trợ cho thủ môn Trần Trung Kiên trấn giữ khung thành.

Sự chắc chắn của cả hệ thống sẽ đảm bảo Đình Bắc nhiều cơ hội toả sáng phía trên. Tiền đạo Công an Hà Nội sẽ là mũi nhọn chủ lực và cũng là niềm hy vọng với U23 Việt Nam trước U23 UAE. Khả năng di chuyển rộng, kỹ thuật và tốc độ của Đình Bắc có thể khiến hàng thủ đối phương bị khuấy đảo, mở ra cơ hội cho các đồng đội.

