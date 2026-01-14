Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Thống kê báo động với U23 Việt Nam trong các cuộc đối đầu UAE

Vĩnh Xuân







TPO - Trong 6 lần gặp nhau trước đây, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước U23 UAE, theo thống kê của Sofascore.

anh-chup-man-hinh-2026-01-14-luc-065230.png
Thế hệ vàng của Nguyễn Quang Hải từng thất bại trước U23 UAE

Rạng sáng 14/1, U23 UAE đã cầm hoà U23 Syria 1-1 trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B, VCK U23 châu Á 2026. Với kết quả này, U23 UAE đã giành vé đi tiếp và sẽ gặp U23 Việt Nam tại tứ kết.

Tại bảng A, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã toàn thắng cả 3 trận, qua đó giành vị trí nhất bảng. Phía trước, đối đầu U23 UAE sẽ là thử thách không nhỏ đối với U23 Việt Nam. Theo thống kê của Sofascore, trong 6 lần gặp nhau trước đây, U23 Việt Nam chưa từng thắng U23 UAE với kết quả hoà 2, thua 4.

anh-chup-man-hinh-2026-01-14-luc-062756.png

Lần đầu gặp nhau tại Asiad 2014, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã thua U23 UAE 1-3. Cuộc đối đầu gay cấn nhất diễn ra năm 2018 ở Asiad Indonesia, khi U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo cầm hoà đối thủ trong thời gian chính thức nhưng thua 3-4 ở loạt luân lưu.

Trước và sau trận đấu này, U23 Việt Nam còn 4 lần gặp U23 UAE và chỉ hoà 2 trận, thua 2. Ở cấp độ ĐTQG, UAE cũng áp đảo trước Việt Nam về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, họ cũng từng 2 lần để thua Việt Nam vào các năm 2007 và 2019.

Để đánh bại U23 UAE, Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội sẽ phải hết sức nỗ lực, thi đấu với tinh thần quyết tâm cao.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Vĩnh Xuân
#VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam #Kim Sang-sik #U23 UAE #Nguyễn Đình Bắc

