Hòa Syria, U23 UAE chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết

TPO - Để rơi chiến thắng trước U23 Syria, đội tuyển U23 UAE vẫn giành quyền đi tiếp, qua đó chạm trán U23 Việt Nam tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026 sẽ là U23 UAE (ảnh AFC)

Những phút đầu hiệp 1 trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria diễn ra với thế trận chặt chẽ từ cả đôi bên. Hai đội chủ động chắc để chờ sơ hở từ phía đối thủ bởi ở bảng B, tấm vé vào tứ kết đầu tiên đã thuộc về Nhật Bản.

Diễn biến chỉ sôi động hơn từ khoảng giữa hiệp 1, U23 Syria tấn công nhiều hơn do buộc phải thắng. Tuy nhiên, khi các tiền đạo còn chưa kịp có bàn thắng thì hàng thủ U23 Syria mắc sai lầm. Phút 23, hậu vệ và thủ môn Syria phối hợp không tốt, tạo cơ hội cho Mansoor Al Menhali thoát xuống rồi kiến tạo để Ali Almemari kết thúc dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, U23 Syria dồn lên tấn công. Nhưng phải đến phút 55, họ mới có bàn gỡ hoà. Hozan Osman dốc bóng bên cánh trái rồi căng ngang để Mahmoud Al Omar chạm bóng tinh tế đánh bại thủ môn và hàng thủ UAE.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, 2 đội chơi "ăn miếng, trả miếng" nhưng không bên nào tận dụng được cơ hội tạo ra. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 1-1.

Với kết quả này, U23 UAE đã giành vé đi tiếp vào bán kết gặp U23 Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 tới.

