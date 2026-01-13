Tiền đạo Quốc Việt U23 Việt Nam: Tôi khao khát tái hiện hình ảnh Thường Châu 2018

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Năm 2018, Nguyễn Quốc Việt khi ấy mới 14 tuổi đã theo dõi các đàn anh tạo nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Bây giờ, anh rất quyết tâm tái hiện lại hình ảnh năm đó trên đất Saudi Arabia.

z7427724427114-de2c3c97abdd6df841c16c597eaf8a6a.jpg

Trở lại sân tập chiều ngày 13/1, Nguyễn Quốc Việt cho biết tinh thần của toàn đội đang rất vui, phấn khởi và tràn đầy hạnh phúc khi đã đặt chân vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

"Sắp tới các thử thách sẽ còn khó khăn hơn nhiều, vì vậy trước mắt, chúng tôi nỗ lực hồi phục thật tốt, tập luyện chăm chỉ để sẵn sàng cho trận tứ kết. Không nghi ngờ gì, đó sẽ là trận đấu không dễ dàng nhưng U23 Việt Nam cam kết thể hiện thật tốt để không phụ sự mong mỏi của người hâm mộ", Quốc Việt khẳng định.

Khi Quốc Việt cùng đồng đội bước ra sân tập, trận đấu giữa U23 Syria và U23 UAE chưa bắt đầu. Anh cho biết, sau khi hoàn thành buổi tập, cả đội sẽ theo dõi trận đấu, vừa để xem đối thủ sắp tới của U23 Việt Nam, vừa phân tích kỹ lưỡng các điểm mạnh yếu của họ.

"Trước thềm giải đấu chúng tôi đã có trận giao hữu với U23 Syria, nhưng đó chỉ là một trận mang tính chất thử nghiệm. Trận tứ kết tới đây sẽ là hoàn toàn khác, khi các đội tung ra đội hình mạnh nhất và chơi với quyết tâm cao nhất. Để sẵn sàng cho trận đó, chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt, cải thiện bản thân và tuân thủ đấu pháp của Ban huấn luyện", anh chia sẻ.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Quốc Việt có 80 phút thi đấu và chưa thể ghi bàn. Anh đang rất quyết tâm làm điều đó và nỗ lực trên sân tập để có cơ hội ra sân ở trận đấu tới. "Tôi nghĩ rằng hàng công của U23 Việt Nam đang có chất lượng rất tốt, và mọi nhân tố đều khát khao cống hiến, sẵn sàng thể hiện hết mình khi có cơ hội ra sân", chân sút đang khoác áo Ninh Bình FC nói sau khi thực hiện một bàn cắt kéo trên sân tập.

Quốc Việt cũng chia sẻ thêm: "Năm 2018, tôi mới 14 tuổi và đang ở Gia Lai. Tôi đã xem các trận đấu của VCK U23 châu Á 2018 với sự ngưỡng mộ các đàn anh, đồng thời hy vọng một ngày nào đó làm được điều tương tự. Bây giờ tôi đang ở đây, với quyết tâm cùng đồng đội tái hiện kỳ tích năm nào tại Saudi Arabia".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
