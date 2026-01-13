Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Tiến vào tứ kết, HLV Kim Sang-sik nhắn nhủ 'hãy cùng mơ về một kỳ tích'

Thanh Hải
TPO - Tiến vào tứ kết với thành tích toàn thắng, HLV Kim Sang-sik cho biết, dù gặp bất cứ đối thủ nào, miễn là các cầu thủ của ông vẫn duy trì phong độ này, tinh thần này, kỳ tích sẽ được viết ra.

z7424671873795-a1b6e79d40c9ba0e1040af8061c2c294.jpg
HLV Kim Sang-sik trong phòng họp báo sau trận. (Ảnh: Tedtran TV)

U23 Việt Nam khiến tất cả phải ngưỡng mộ khi một lần nữa giành chiến thắng, qua đó thu trọn vẹn 9 điểm và tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng A. Theo HLV Kim Sang-sik, điều khiến ông ngạc nhiên không phải là điểm số, mà bởi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ.

“Trước khi đến với giải đấu, tôi không nghĩ rằng các cầu thủ lại sẵn sàng hy sinh vì tập thể, nỗ lực chiến đấu không mệt mỏi suốt 90 phút trong các trận đấu để có được 9 điểm như thế này. Các cầu thủ U23 Việt Nam thực sự quá tuyệt vời”, ông cảm thán.

Trở lại với chiến thắng trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, "đây là một trận đấu rất khó khăn, đồng thời đội cũng có dấu hiệu mệt mỏi và xuất hiện nhiều ca chấn thương sau hai trận trước, nên thật khó đòi hỏi tạo ra nhiều tình huống tấn công ấn tượng".

"Tuy vậy, các cầu thủ của tôi đã thi đấu đúng với kế hoạch đề ra. Hơn nữa, họ đã chơi hết mình, chiến đấu lăn xả để có được chiến thắng. Tôi cho rằng chiến thắng này mang tính kỳ tích và một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn đội vì những gì đã thể hiện”, ông nói.

HLV Kim Sang-sik cũng đề cao vai trò của người hâm mộ, coi đây là nguồn động lực lớn giúp U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa. “Trong mọi giải đấu, nhờ tình yêu và nguồn cổ vũ lớn lao của người hâm mộ, chúng tôi được truyền lửa, thể hiện hết khả năng và đạt được kết quả tốt", ông thầy người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Cuối cùng, ông nhắn nhủ: “Chúng tôi sẽ chờ xem đối thủ ở tứ kết là ai. Chỉ cần các cầu thủ tiếp tục chơi với tinh thần và phong độ này, dù gặp bất cứ đối thủ nào tôi cũng tin tưởng U23 Việt Nam sẽ tạo ra kết quả tốt để tiếp tục viết nên kỳ tích”.

Thanh Hải
