Carrick vượt mặt Solskjaer trong cuộc đua làm HLV tạm quyền MU

Carrick sẽ dẫn dắt MU đến hết mùa giải 2025/26

Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Michael Carrick sẽ được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU đến hết mùa giải. Thông báo chính thức dự kiến được MU công bố trong vòng 48 giờ tới.

Michael Carrick đã vượt qua một huyền thoại MU khác là Ole Gunnar Solskjaer để giành lấy công việc này. Cựu tiền vệ người Anh đã đạt thỏa thuận với MU và đang hoàn tất các chi tiết cuối cùng, bao gồm việc sắp xếp ban huấn luyện mới.

Sau khi sa thải Ruben Amorim, MU trao cơ hội cho Darren Fletcher dẫn dắt đội bóng trong 2 trận đấu để có thêm thời gian tìm kiếm HLV tạm quyền phù hợp. Kế hoạch của Quỷ đỏ là bổ nhiệm HLV tạm quyền đến hết mùa giải và lựa chọn một tên tuổi lớn hơn vào mùa hè tới.

Michael Carrick và Ole Solskjaer là những người được chọn phỏng vấn trong tuần qua. Cả hai từng thi đấu cho MU trong thời gian dài và từng làm HLV tạm quyền tại Old Trafford. Ole Solskjaer thậm chí được ký hợp đồng làm HLV dài hạn sau khi thế chỗ José Mourinho ở mùa giải 2018/19 một cách hoàn hảo. Trong khi đó, Carrick là trợ lý của Solskjaer và chính là người “chữa cháy” khi HLV người Na Uy bị sa thải vào tháng 11/2021.

Carrick dẫn dắt MU 3 trận và đạt thành tích bất bại (thắng 2, hòa 1). Sau đó, ông từ chối ở lại làm trợ lý cho Ralf Rangnick vì cảm thấy có trách nhiệm trong việc Solskjaer bị sa thải. Sau khi rời MU, Caririck trở thành HLV trưởng của Middlesbrough và gây ấn tượng mạnh ở 2 mùa giải đầu tiên. Đến mùa thứ 3, ông bị sa thải khi Middlesbrough về đích thứ 10 tại Championship, kém xa mục tiêu giành quyền thăng hạng của họ.

Ngoài yếu tố chuyên môn, truyền thông Anh cho biết MU quyết định chọn Carrick vì cựu tiền vệ này không đưa ra nhiều yêu sách như Solskjaer. Cụ thể, Carrick chấp nhận ký hợp đồng tạm quyền đến tháng 6/2026 mà không đưa ra bất cứ điều kiện nào. Trong khi đó, Solskjaer muốn được thêm tiền thưởng và được ký hợp đồng dài hạn nếu giúp MU giành vé dự Cúp C1. Ngoài ra, HLV người Na Uy cũng muốn mang theo ban huấn luyện của ông đến Old Trafford.

Nếu không có gì thay đổi, Carrick sẽ là người dẫn dắt MU trong trận derby với Man City vào cuối tuần này. Darren Fletcher có thể sẽ tham gia ban huấn luyện hỗ trợ Carrick nếu cần thiết.