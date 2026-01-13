'Người nhện' Trung Kiên nói lời khiêm tốn sau màn trình diễn ngoạn mục trước U23 Saudi Arabia

TPO - Bên cạnh cầu thủ ghi bàn duy nhất Đình Bắc, thủ môn Trung Kiên chắc chắn là cái tên mà U23 Saudi Arabia sẽ nhớ mãi bởi liên tiếp các pha cứu thua khó tin, giúp U23 Việt Nam đứng vững trước áp lực.

U23 Saudi Arabia quyết tâm giành chiến thắng và họ đã cụ thể điều này bằng vô số pha dứt điểm về phía cầu môn U23 Việt Nam. Tuy nhiên không một lần đội chủ nhà thành công, bởi thủ môn Trung Kiên án ngữ trong khung thành và hóa giải tất cả các mối đe dọa.

Từ dứt điểm từ xa đến cận thành rồi đánh đầu, bằng cách nào đó đôi tay của Trung Kiên luôn phản xạ kịp thời, hất trái bóng ra khỏi hành trình đi vào lưới. Sự xuất sắc của thủ môn thuộc biên chế HAGL đã khiến những phút cuối, các cầu thủ chủ nhà không còn ham muốn ghi bàn và buông xuôi, chấp nhận thất bại.

Sau trận đấu, trong sự phấn khích, Trung Kiên chia sẻ: “Mỗi khi ra sân mục tiêu của chúng tôi luôn là giành trọn 3 điểm. Hôm nay U23 Việt Nam đã chơi với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng trước đội chủ nhà và tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng A".

“Chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc và hứng khởi khi giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận ở vòng bảng. Sắp tới sẽ là tứ kết, toàn đội phải tiếp tục cố gắng hơn nữa”, anh nói, và từ chối đề cập đến màn trình diễn cả bản thân, coi đó chỉ là một phần của công việc phải làm.

Với ngôi nhất bảng A, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở tứ kết, hoặc U23 UAE hoặc U23 Syria. Thủ thành Trung Kiên khẳng định dù gặp đối thủ nào, anh cùng đồng đội đều phải có sự chuẩn bị tốt nhất. “Giống như các trận trước, sau mỗi trận đấu chúng tôi rút kinh nghiệm, phân tích đối thủ ở trận đấu tiếp theo. Quy trình luôn như vậy, tương tự việc chúng tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa để thắng các trận tiếp theo”, "người nhện" của U23 Việt Nam cho biết.