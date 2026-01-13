Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

'HLV Kim Sang-sik quá hay, lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng quá chất lượng'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo HLV Phạm Minh Đức, liên tiếp các màn trình diễn thuyết phục của U23 Việt Nam được tạo nên bởi hai yếu tố. Thứ nhất là tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik. Thứ hai, chính là chất lượng của các cầu thủ U23 hiện tại.

afc-u23-asian-cup-2026-match-15.jpg
Ảnh: AFC

Quan sát các bố trí nhân sự cũng như phương pháp tiếp cận và lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Saudi Arabia, HLV Phạm Minh Đức nhận thấy sự khác biệt và các tính toán tinh tế của HLV Kim Sang-sik.

"Chiến lược gia người Hàn Quốc đã tính toán rất kỹ và xây dựng chiến lược hợp lý khi lên bóng không thông qua tuyến giữa mà thông qua hai cánh, sử dụng các đường chuyền vượt tuyến nhắm đến phía sau hàng thủ đối phương. Điều này giúp chúng ta né được áp lực của U23 Saudi Arabia khi tổ chức các pha lên bóng.

Trong hiệp 1, các cầu thủ U23 Việt Nam tuân thủ tốt chiến thuật, chơi kỷ luật, bọc lót tốt và tấn công dọc hai biên với một bên là Khuất Văn Khang và một bên là Anh Quân, Công Phương. Sang hiệp hai, chúng ta vẫn đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự và ghi bàn duy nhất từ một tình huống phối hợp xuất sắc ở biên trái, giữa Ngọc Mỹ và Đình Bắc", HLV Phạm Minh Đức phân tích.

Đó là phút 64, cầu thủ U23 Việt Nam phất bóng dài từ tuyến dưới lên cánh trái, sau đó tranh chấp quyết liệt để giành quyền kiểm soát trái bóng, trước khi Ngọc Mỹ băng xuống, chuyền sang cho Đình Bắc, người bứt phá rồi tung ra cú sút chéo góc thành bàn.

z7424651037353-bde8655467f1daeda82e28d1c876b27e.jpg
Đình Bắc ăn mừng bàn thắng phút 64. (Ảnh: Tedtran TV)

"Cách Đình Bắc ghi bàn thực sự ấn tượng, đồng thời cho thấy tài năng vượt trội, từ tình huống chạm bóng vặn sườn đối thủ, thoát đi và dứt điểm đẳng cấp", ông bày tỏ sự thán phục, đồng thời ca ngợi dàn cầu thủ mà HLV Kim Sang-sik đang có trong tay.

"Có thể thấy chất lượng lứa cầu thủ hiện tại rất tốt", HLV Phạm Minh Đức nói, "Hãy xem cách Trung Kiên liên tục cản phá các pha dứt điểm của đối phương hay khi Đình Bắc ghi bàn. Tôi cũng thích cái cách Ngọc Mỹ xử lý bóng trong phạm vi hẹp, không vội vàng, giữ bóng và chờ đồng đội di chuyển. Đó là cách chơi phù hợp khi U23 Việt Nam cần giữ nhịp, hay lúc tạo nên khoảnh khắc quyết định".

Cũng theo HLV Phạm Minh Đức, chiến lược gia người Hàn Quốc có rất nhiều nhân tố phù hợp để lên phương án, cũng như những con người tốt để xoay chuyển cục diện trận đấu. Vì vậy, U23 Việt Nam rất đáng chờ đợi, với những trận đấu đáng xem.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #soi kèo U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #tỷ lệ U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia #U23 Việt Nam 1-0 U23 Saudi Arabia #U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia #kết quả U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #highlights U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #bàn thắng U23 Saudi Arabia 0-1 U23 Việt Nam #Đình Bắc #bàn thắng Đình Bắc vs U23 Saudi Arabia

Xem thêm

Cùng chuyên mục