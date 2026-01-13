Xabi Alonso chia tay Real Madrid

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khanh Kiều
TPO - HLV Xabi Alonso rời "chiếc ghế nóng" ở Real Madrid sau thất bại cay đắng trước đại kình địch Barcelona trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha.

mixcollage-10-dec-2025-09-33-pm-4134.jpg
Xabi Alonso bị sa thải sau thất bại trước Barcelona.

Real Madrid đã chính thức thông báo chia tay HLV Xabi Alonso chỉ sau hơn bảy tháng dẫn dắt, đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ trong mùa giải 2025/26 của Los Blancos. Quyết định được ra vào tối thứ Hai, ngay sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thất bại trước Barcelona trong trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Xabi Alonso từng có thời gian thành công rực rỡ ở Bayer Leverkusen trước khi đến Bernabeu, đã phải đối mặt với áp lực lớn tại Madrid khi đội bóng không duy trì được sự ổn định cần thiết.

Ban lãnh đạo Real cho biết quyết định chấm dứt hợp đồng với Xabi Alonso được thực hiện "theo thỏa thuận chung" giữa hai bên. CLB bày tỏ lòng biết ơn đối với cựu tiền vệ từng đóng góp rất nhiều vào thành công của đội bóng, khẳng định rằng ông luôn được xem như một phần quan trọng trong lịch sử Real Madrid và sẽ luôn được chào đón tại đây.

Xabi Alonso được kỳ vọng sẽ đưa Real Madrid trở lại vị thế thống trị sau thành công của mình ở Bundesliga và danh tiếng khi còn thi đấu. Tuy nhiên, những kết quả tệ hại trong thời gian gần đây, và thất bại ở trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha dường như là giọt nước tràn ly. Dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso, Real Madrid thường không chơi tốt trong những trận đấu lớn.

Việc sa thải Xabi Alonso cũng khiến dư luận dấy lên nhiều câu hỏi xung quanh chiến lược dài hạn và sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo đối với các HLV làm việc tại Real Madrid. Real Madrid sẽ sớm công bố HLV kế nhiệm để tiếp tục hành trình tại mùa giải 2025/2026. HLV Real Madrid Castilla là Alvaro Arbeloa nhiều khả năng sẽ là người ngồi "chiếc ghế nóng" của Los Blancos.

Khanh Kiều
