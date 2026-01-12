Bóng đá Việt có thể thua thể lực, nhưng tinh thần thì không

TPO - Không so sánh những ưu đãi của thời nay dành cho các cầu thủ so với những ngày đầu gian khó của bóng đá Việt Nam, song tác giả Đặng Hoàng thẳng thắn cho rằng cuốn sách cho bạn đọc góc nhìn về hơn 100 năm bóng đá Việt với hào quang và những góc khuất, đặc biệt là tinh thần chiến đấu đậm bản sắc Việt Nam từ hơn 100 năm qua.

Trăn trở thực tế bóng đá 'thời ăn sung mặc sướng '

Tác giả Đặng Hoàng là cây viết thể thao từ hơn 30 năm nay, từng in 12 cuốn sách về thể thao trước khi ra mắt Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng. Tác giả chung quan điểm rằng người Việt có một tình yêu lạ kỳ, cuồng nhiệt với bóng đá. Niềm vui chiến thắng của những trận cầu trở thành niềm tự hào chung của cả dân tộc.

Thế nhưng phía sau những đêm ăn mừng cuồng nhiệt là không ít lần người hâm mộ hụt hẫng và mất niềm tin. Có những giai đoạn tiêu cực, tham vọng cá nhân và những quyết định thiếu minh bạch phủ bóng đen lên cả nền bóng đá.

Danh thủ Vũ Mạnh Hải (thứ hai từ phải qua) là thành viên thế hệ Thể Công 1965, luôn trong đội hình xuất phát suốt 12 năm.

Ký ức bóng đá Việt Nam không chỉ là một thời vàng son với những bàn thắng hay chiếc cúp, mà còn là những bài học đắt giá về niềm tin, trách nhiệm và khát vọng vươn xa. Tác giả Đặng Hoàng khẳng định Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng không hề né tránh những vết xước. Chỉ khi dám đối diện với mặt tối, bóng đá Việt Nam mới có cơ hội đi xa hơn, vững vàng hơn và xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ.

Trong cuộc giao lưu trong lễ ra mắt sách tại Hà Nội có sự tham gia của tác giả Đặng Hoàng, ông Vũ Mạnh Hải - danh thủ Thể Công, nguyên Tổng Biên tập báo Bóng đá - và bình luận viên Vũ Quang Huy, danh thủ Vũ Mạnh Hải nhận định: “Người Đông Nam Á luôn bị nhận định là thấp bé nhẹ cân so với các tuyển thủ Trung Á, Tây Á, châu Âu… Thế nhưng trong từng pha bóng, chúng ta lại luôn đoàn kết, đề cao tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Chúng ta có lối chơi riêng, có trí tuệ, ý chí chiến đấu và tinh thần của người Việt Nam”.

Cuốn sách "Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng là cuốn thứ 13 của tác giả Đặng Hoàng.

Từng nhiều năm khoác áo Thể Công, danh thủ Vũ Mạnh Hải nhận định ngay từ khi bước chân vào sân cỏ, ông cảm nhận được rõ rệt tinh thần Cụ Hồ trên sân đấu. “Khi thi đấu có thể thua về tầm vóc nhưng tinh thần thì không bao giờ. Tôi nhớ mãi chỉ đạo của tướng Vương Thừa Vũ đối với đội bóng - cần tập trung vào các đường bóng thấp, nhanh, ngắn, mạnh, luồn lách, thọc sâu”, ông Vũ Mạnh Hải nói.

Đối mặt vết xước để phát triển tương xứng

Danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng cuốn sách Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng có nhiều chuyện hậu trường khiến người đọc bất ngờ. Tác giả đã có quá trình quan sát, ghi chép thành nguồn tư liệu phong phú. “Đây là tư liệu quý giá để người làm bóng đá nhìn lại lịch sử, đánh giá và có cơ hội phát triển hơn”, ông Vũ Mạnh Hải nói.

Tác giả Đặng Hoàng tự hào, anh đã làm rõ nhiều câu chuyện hư cấu, chẳng hạn lời nhận xét một thời bóng đá Nhật Bản nhỏ bé hơn Việt Nam. Anh lục tung mọi nguồn tư liệu để chứng minh từng có thời bóng đá Việt Nam nhỉnh hơn Nhật Bản, thắng nhiều hơn thua. Tuy nhiên, Nhật Bản là đội tuyển châu Á đầu tiên giành huy chương Đồng Olympic 1968.

Cuốn sách cũng có những hình ảnh, tư liệu không thể tìm thấy trên Google. Đó là nhờ sự kiên nhẫn, tỉ mỉ của tác giả trong quá trình gặp gỡ các nhân vật để tập hợp tư liệu và kiểm chứng.

Nhiều danh thủ, huấn luyện viên và bạn bè tới chúc mừng tác giả. Dịp này, tác giả tri ân cựu HLV Vương Tiến Dũng, cùng gia đình động viên ông vượt qua bệnh tật.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cũng chỉ ra đặc thù của đất nước yêu bóng đá, người dân ủng hộ và dành trọn vẹn niềm tin. Ông cho rằng cuốn sách giúp những người làm bóng đá, yêu bóng đá nhìn lại lịch sử bởi điều đó mới giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

“Bóng đá Việt Nam phát triển nhưng chậm và không liên tục. Bóng đá nữ, futsal đã dự World Cup nhưng bóng đá nam chưa làm được. Tôi cho rằng các cầu thủ, cựu cầu thủ cần kết nối giữa quá khứ và hiện tại để phát huy sức mạnh bóng đá Việt Nam”, anh nói. Anh cho rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển: lãnh đạo yêu bóng đá, ủng hộ bóng đá, thế hệ nào cũng yêu bóng đá, các doanh nghiệp chung tay góp sức cho bóng đá rất nhiều.

Với vai trò đơn vị xuất bản và cũng là một người hâm mộ bóng đá lâu năm, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch HĐQT Saigon Books - ủng hộ tác giả ngay từ khi đề xuất ý tưởng. “Khi anh Đặng Hoàng có ý định viết cuốn sách như một cuốn biên niên sử của nền bóng đá Việt Nam với góc nhìn khách quan nhất, không chỉ kể lại những câu chuyện, thành tích trong quá khứ mà còn đặt ra những câu hỏi cho hiện tại và tương lai, tôi rất ủng hộ”, ông Quỳnh nói.

Khẳng định đất nước, con người Việt giỏi, bóng đá Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển song nút thắt nằm ở khâu quản lý, chiến lược phát triển, tác giả Đặng Hoàng kỳ vọng cuốn sách tạo niềm cảm hứng, là tài liệu tham khảo đồng thời mở ra những cuộc thảo luận hữu ích về bóng đá Việt.