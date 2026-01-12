Martinelli lập hat-trick, Arsenal ngược dòng hủy diệt Portsmouth tại Cup FA

TPO - Gabriel Martinelli tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, giúp Arsenal vượt qua cú sốc bàn thua sớm để đè bẹp Portsmouth 4-1 ngay tại Fratton Park, qua đó giành vé vào vòng 4 FA Cup.

Gabriel Martinelli ghi bàn thắng thứ hai cho Arsenal

Arsenal sớm bị dội gáo nước lạnh khi để thủng lưới chỉ sau chưa đầy ba phút thi đấu. Trong cơn mưa nặng hạt, Colby Bishop tận dụng pha cản phá không dứt khoát của thủ môn Kepa Arrizabalaga để dứt điểm bồi mở tỷ số cho Portsmouth, khiến các khán đài Fratton Park như bùng nổ.

Tuy nhiên, đẳng cấp của đội đầu bảng Premier League nhanh chóng lên tiếng. Chỉ năm phút sau, Arsenal gỡ hòa nhờ pha phản lưới nhà của Andre Dozzell, sau tình huống phạt góc lộn xộn của Eberechi Eze.

Kể từ thời điểm đó, Gabriel Martinelli trở thành nhân vật trung tâm của trận đấu. Phút 25, tiền đạo người Brazil bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả treo bóng của Noni Madueke, giúp Arsenal vượt lên dẫn trước 2-1.

Dù “Pháo thủ” tiếp tục bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, trong đó có cú đá phạt đền hỏng ăn của Madueke ở cuối hiệp một, thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Mikel Arteta.

Ngay đầu hiệp hai, Martinelli lần thứ hai điền tên lên bảng tỷ số khi băng vào đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Gabriel Jesus, nâng tỷ số lên 3-1.

Sự kháng cự mong manh của Portsmouth chính thức sụp đổ ở phút 72. Vẫn là Martinelli, vẫn là một tình huống phạt góc, và vẫn là cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng bay thẳng vào nóc lưới, hoàn tất cú hat-trick hoàn hảo và mang quả bóng thi đấu rời sân.

Chiến thắng 4-1 giúp Arsenal, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Cup FA với 14 lần đăng quang, lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 sau ba mùa giải liên tiếp.

Ngay cả khi HLV Mikel Arteta xoay tua gần như toàn bộ đội hình với 10 sự thay đổi so với trận hòa Liverpool 0-0 hồi giữa tuần, Arsenal vẫn thắng thuyết phục, phô diễn sức mạnh chiều sâu đáng nể và tự tin đặt mình vào nhóm ứng viên nặng ký cho ngôi vương Cup FA.