Nhận định U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam, 23h30 ngày 12/1: Vào tứ kết

TPO - Nhận định bóng đá U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam, bảng A VCK U23 châu Á 2026 lúc 23h30 ngày 12/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ đỉnh cao và tinh thần hưng phấn, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tạo nên một màn trình diễn xuất sắc khác trước chủ nhà Saudi Arabia và tiến vào tứ kết, thậm chí với ngôi nhất bảng.

Nhận định trước trận đấu U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam

Sau thất bại trước U23 Jordan, U23 Saudi Arabia đang đối diện với áp lực cực lớn khi có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng dù mang tư cách chủ nhà. Để viễn cảnh đó không xảy ra, đội quân của HLV Di Biagio chỉ có một cửa duy nhất: đánh bại U23 Việt Nam ở trận cuối cùng.

Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, bởi như chính chiến lược gia người Italia thừa nhận, cuộc đối đầu với U23 Việt Nam “vô cùng hệ trọng và rất khó khăn”. Lưu ý rằng sức mạnh của Chim ưng xanh đã không thể được thể hiện trong hai trận vừa qua, khi chật vật đánh bại U23 Kyrgyzstan chỉ có 10 người, sau đó thúc thủ ở trận kế tiếp gặp U23 Jordan.

Trong khi đó, U23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với hai chiến thắng liên tiếp, đồng thời cho thấy một lối chơi hiện đại, tính tập thể rất cao và luôn có khả năng tạo ra các mối đe dọa, trước khi kết liễu đối thủ thông qua những pha bóng cố định. Những kết quả tích cực giúp U23 Việt Nam ngự trị ngôi đầu và có rất nhiều lựa chọn ở trận đấu cuối.

Trên thực tế, ngay cả khi thua U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết trong trường hợp U23 Jordan không thể thắng U23 Kyrgyzstan trong trận đấu cùng giờ. Kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại là khi chúng ta thua U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc thua có bàn thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

Với sự hưng phấn lên cao, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang hướng tới ngôi đầu bảng để tránh đối thủ mạnh U23 Nhật Bản ở tứ kết. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cách tiếp cận hợp lý, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể kiếm điểm trong trận đấu đêm nay, qua đó hoàn thành mục tiêu.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam

Trước VCK U23 châu Á 2026, U23 Saudi Arabia là đội giành được nhiều trận thắng thứ 5 lịch sử giải đấu với 15 trận (còn lại hòa 6 thua 7). Trong 6 lần tham dự trước, họ từng hai lần bị loại từ vòng bảng (2016, 2018) nhưng hai lần đạt vị trí á quân (2013, 2020) và một lần vô địch (2022).

Với U23 Việt Nam, chúng ta đang có chuỗi 13 trận toàn thắng ở các trận chính thức và giữ sạch lưới 8 trận trong giai đoạn này. Đây là yếu tố khiến đội quân của HLV Kim Sang-sik vô cùng tự tin sẽ tiếp tục làm nên điều đặc biệt trước U23 Saudi Arabia, chấm dứt thành tích toàn thua ở hai lần gặp gỡ đối thủ này trong quá khứ (thua 0-2 năm 2022, 1-3 năm 2023).

Thông tin lực lượng U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam

Đình Bắc và Phạm Lý Đức, những cầu thủ bị nghi ngờ chấn thương trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan đều hoàn toàn ổn, đồng thời cho thấy thể trạng tốt nhất trong buổi tập luyện ngày 11/1. Bên cạnh đó, sau khi có tên trong danh sách đăng ký trận trước, Thanh Nhàn cũng đã hồi phục gần như 100%, sẵn sàng chơi những phút đầu tiên ở VCK U23 châu Á 2026.

Bên phía U23 Saudi Arabia, HLV Di Biagio đang có trong tay lực lượng tốt nhất, bao gồm tiền vệ Rakan Al-Ghamdi đang sở hữu 2 bàn thắng ở VCK U23 châu Á 2026 cùng ngôi sao Abdullah Radif đang chơi cho Al-Hilal.

Đội hình dự kiến U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam U23 Saudi Arabia: Yousef, Abdulrahman, Al Dawsari, Al Obaid, Hazazi, Al Juwayr, Al Subiani, Al Ghamdi, Abdullah Radif, Al Khaibri, Rakan Al Ghamdi. U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc, Văn Khang, Lê Phát, Thanh Nhàn.

Dự đoán tỷ số U23 Saudi Arabia 1-1 U23 Việt Nam

