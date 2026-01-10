Kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại sớm ở giải U23 châu Á 2026

TPO - U23 Việt Nam chưa thể giành vé sớm vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026, nhưng vẫn chiếm lợi thế lớn so với U23 Jordan và U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam đặt một chân vào tứ kết. Ảnh: AFC

Cục diện bảng A giải U23 châu Á 2026 trở nên phức tạp và khó lường khi đội chủ nhà U23 Saudi Arabia bất ngờ thua U23 Jordan 2-3 ở trận đấu muộn đêm qua. Kết quả này khiến U23 Việt Nam chưa thể giành vé sớm vào vòng tứ kết cho dù đã giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đầu tiên.

Sau 2 lượt đấu, U23 Việt Nam đứng đầu bảng A với 6 điểm và hiệu số +3 (4-1), tiếp theo là U23 Jordan và U23 Saudi Arabia cùng với 3 điểm. U23 Kyrgyzstan đứng bét bảng với 0 điểm nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Ở lượt đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia, trong khi U23 Jordan đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Với điểm số đang có, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Saudi Arabia là chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Ngay cả khi thua U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết nếu U23 Jordan không thể thắng U23 Kyrgyzstan trong trận đấu cùng giờ. Trong trường hợp này, U23 Việt Nam sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay đội chủ nhà.

Bảng xếp hạng bảng A

Kịch bản duy nhất khiến U23 Việt Nam bị loại chỉ xảy ra khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik thua đậm U23 Saudi Arabia 0-3 hoặc cách biệt từ 4 bàn trở lên, cùng lúc U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Trong trường hợp này, U23 Việt Nam, U23 Saudi Arabia và U23 Jordan sẽ cùng có 6 điểm và cùng số điểm đối đầu với nhau (mỗi đội 3 điểm). Theo quy định của giải, các đội bằng điểm sẽ so sánh hiệu số đối đầu trong vòng tròn với nhau. Nếu hiệu số bằng nhau, số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu sẽ được tính đến.

Tính vòng tròn với U23 Saudi Arabia và U23 Jordan, U23 Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng thua là +2 (2-0), trong khi U23 Jordan là -1 (3-4) và U23 Saudi Arabia là -1 (2-3). Nếu thua trắng 0-3, U23 Việt Nam sẽ bị loại vì hiệu số đối đầu bằng U23 Jordan nhưng ghi ít hơn 1 bàn. Nếu thua đậm hơn 3 bàn, chúng ta đương nhiên bị loại vì hiệu số đối đầu sẽ kém cả U23 Jordan và đội chủ nhà.

Một trường hợp hy hữu khác có thể xảy ra là U23 Việt Nam thua U23 Saudi Arabia 1-4 trong khi U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan. Khi đó, U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng thua và bằng số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu với U23 Saudi Arabia (cùng 3-4). Theo quy định, thành tích đối đầu riêng giữa hai đội sẽ được tính đến và U23 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp.

Như vậy có thể hiểu, nếu U23 Việt Nam ghi được 1 bàn trước U23 Saudi Arabia, chúng ta xem như sẽ giành vé đi tiếp. Khi đó, U23 Việt Nam sẽ phải thủng lưới đến 5 lần (thua 1-5) mới bị loại.

