U23 Hàn Quốc ngược dòng ngoạn mục, tạo mưa bàn thắng từ nguy cơ thua sốc

TPO - Hai lần bị dẫn trước nhưng cuối cùng U23 Hàn Quốc đã cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh đội bóng lớn khi ngược dòng đánh bại U23 Lebanon với tỷ số 4-2, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng C VCK U23 châu Á 2026.

Sau trận hòa không bàn thắng trước U23 Iran ở trận mở màn, U23 Hàn Quốc hiểu rằng chỉ chiến thắng mới có thể giúp họ đi tiếp ở VCK U23 châu Á 2026. Thế nhưng trong buổi chiều đầy nắng ở Al-Shabab Club Stadium, các học trò của HLV Lee Min-seong liên tục mắc sai lầm và đối diện với một thất bại gây sốc.

Ngay phút 13, hàng thủ đầy bối rối của U23 Hàn Quốc không thể ngăn chặn pha tấn công từ cánh trái, để U23 Lebanon tạt bóng và Leonardo Sahin thoải mái nhận bóng trước khi sút tung lưới thủ thành Hong Sung-min.

Tưởng như U23 Hàn Quốc sẽ rút ra được bài học, đồng thời đưa mọi thứ về trật tự sau cú đánh đầu gỡ hòa từ quả phạt góc của đội trưởng Lee Hyun-yong phút 20, thì hàng thủ lại gây tai họa với đường chuyền thẳng vào chân đối thủ, dẫn đến cú sút xa nâng tỷ số lên 2-1 ngay đầu hiệp hai của Ali El Fadl.

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc tri ân đồng đội Kang Sang-yoon phải rời giải vì chấn thương.

Trong bối cảnh khó khăn, một lần nữa tình huống cố định lại cứu U23 Hàn Quốc. Tiếp tục từ một pha đá phạt góc, Jung Jae-sang đánh đầu cận thành ghi bàn nối sau cú sút của Lee Chan-wook.

Trên đà hưng phấn, chỉ trong vòng 5 phút từ 71 đến 76, Những chiến binh Taegeuk ghi hai bàn liên tiếp nhờ các pha lập công của Kang Sung-jin và Kim Tae-won. Với hệ thống 4-4-2 và lối chơi kiểm soát bóng thông qua những đường chuyền ngắn, họ đã thành công trong việc phá vỡ hàng thủ U23 Lebanon khi đối thủ xuống dốc về mặt tinh thần.

Với chiến thắng này, U23 Hàn Quốc tạm thời đứng đầu bảng C khi có 4 điểm sau 2 trận. Cục diện bảng đấu có thể thay đổi sau cuộc chạm trán giữa U23 Iran và U23 Uzbekistan. Trong quá khứ, U23 Hàn Quốc chưa bao giờ bị loại sau vòng bảng và từng vô địch năm 2020, khi giải đấu được tổ chức ở Thái Lan.