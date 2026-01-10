Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV U23 Kyrgyzstan cúi đầu chào thua vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau HLV của U23 Jordan, đến lượt HLV U23 Kyrgyzstan choáng váng vì sự hiệu quả của U23 Việt Nam trong các tình huống cố định khiến đội của ông nhận hai bàn thua.

z7414995778487-d867a44eefad34f6a769e5bd5a66dfdf.jpg
Ảnh: Tedtran TV

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam và từ trận thắng U23 Jordan 2-0 đã hiểu rõ điểm mạnh trong lối chơi cũng như các mối đe dọa chính của họ. Chúng tôi cũng nhận thức đầy đủ U23 Việt Nam rất lợi hại ở những tình huống cố định, đặc biệt là các quả đá phạt góc. Thế nhưng hôm nay, U23 Kyrgyzstan đã không thể hóa giải được thứ vũ khí này. Chúc mừng các bạn với chiến thắng này", HLV Edmar De Lacerda nói sau trận thua, với hai bàn phải nhận đều xuất phát từ các quả đá phạt góc.

HLV 45 tuổi cũng không ngần ngại chia sẻ về kế hoạch để đánh bại U23 Việt Nam. Tuy nhiên giống như việc họ nghĩ rằng có thể ngăn chặn các quả đá phạt của U23 Việt Nam, thực tế rất khác so với các tính toán trên giấy.

"U23 Kyrgyzstan đã khởi đầu đầy tự tin và cố gắng sử dụng tốc độ để hai cánh và tạo ra các đường chuyền vào bên trong. Đó là ý tưởng để giành chiến thắng. Thế nhưng những gì xảy ra lại hoàn toàn khác với dự tính. Kết quả không phải điều tôi và các cầu thủ mong đợi", ông nói đầy thất vọng.

"Tại vòng loại, U23 Kyrgyzstan đã chơi rất tốt. Thế nhưng đến VCK U23 châu Á 2026, mọi thứ rất khác so với những gì chúng tôi hình dung.

Tôi và các cầu thủ đều hy vọng vào những chiến thắng, nhưng không thể biến nó thành hiện thực", HLV Edmar De Lacerda cho biết, đồng thời đưa ra những đánh giá về đội quân của HLV Kim Sang-sik, "U23 Việt Nam là một tập thể mạnh mẽ, gắn kết và sở hữu nhiều nhân tố nổi bật. Tôi đánh giá cao khả năng của họ. Riêng về việc họ có thể tiến xa đến đâu, tôi không biết".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kênh xem U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kết quả U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #bàn thắng U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan

Xem thêm

Cùng chuyên mục