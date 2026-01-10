Nhận định Algeria vs Nigeria, 23h00 ngày 10/1: Đỉnh cao của lục địa đen

TPO - Nhận định bóng đá Algeria vs Nigeria, CAN Cup 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi cả hai đội đều được xem là ứng cử viên lớn cho chức vô địch và đã vượt qua các đối thủ một cách thuyết phục.

Nhận định trước trận đấu Algeria vs Nigeria

Đội tuyển quốc gia Algeria tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Cúp châu Phi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vladimir Petkovic, người giàu kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển lớn, họ đã thi đấu xuất sắc ở vòng bảng, dễ dàng đứng đầu bảng E.

"Những chú cáo sa mạc" giành trọn 9 điểm, là 1 trong 2 đội toàn thắng từ đầu giải bên cạnh chính Nigeria. Algeria tiến vào vòng 16 đội để đối đầu với CHDC Congo. Nhiều người dự đoán rằng Riyad Mahrez và các đồng đội sẽ lại trải qua một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên, Algeria chỉ giành chiến thắng trước Congo trong hiệp phụ, nhờ bàn thắng của Adil Boulbina ở phút 119.

Về mặt phong cách, Algeria tại Cúp châu Phi lần này thể hiện lối chơi kỹ thuật, nhấn mạnh vào việc kiểm soát bóng hoàn toàn và mật độ cầu thủ cao ở khu vực giữa sân. Đó là lý do họ có xu hướng áp đảo mọi đối thủ.

Những thống kê đã chỉ ra điều đó. 10 trận gần nhất, "Những chú cáo sa mạc" ghi trung bình 2,1 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 0,4 bàn mỗi trận. Algeria là đội có biên độ giữa bàn thắng và bàn thua lớn nhất châu Phi, cho thấy sự áp đảo trong những chiến thắng của đội tuyển này.

Nigeria phòng ngự không chắc chắn bằng Algeria

Phong độ, lịch sử đối đầu Algeria vs Nigeria

Nigeria cũng có màn trình diễn xuất sắc ở vòng bảng. Đội quân của Erik Schell đứng đầu bảng C, giành trọn 9 điểm. Ở vòng 16 đội, "Đại bàng xanh" đối đầu với Mozambique. Là một trong những ứng cử viên vô địch, họ dễ dàng đánh bại đối thủ yếu hơn với tỷ số 4-0.

Các bàn thắng của Nigeria được ghi bởi Ademola Lookman, Victor Osimhen (ghi 2 bàn) và Akor Adams. Tại giải đấu lần này, Nigeria thể hiện lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực, nhấn mạnh vào lối tấn công nhanh và sự tỏa sáng của các tiền đạo ngôi sao.

Phong độ bùng nổ của những Lookman, Osimhen giúp ghi trung bình 2,5 bàn thắng ở 10 lần ra sân gần nhất, con số còn cao hơn cả Algeria. Nhưng hàng thủ của họ thiếu an toàn. Đội tuyển này để thủng lưới 1 bàn mỗi trận. Sự khác biệt ở hàng thủ có thể làm nên thành bại ở trận này. Đội nào thủ chắc hơn, đội đó sẽ chiến thắng. Mà ở yếu tố này, Algeria đang làm tốt hơn khi 3 lần gặp Nigeria gần nhất họ thắng cả 3.