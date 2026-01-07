Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

AFCON 2025: Bờ Biển Ngà thẳng tiến vào tứ kết, Algeria vượt ải nghẹt thở

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - AFCON 2025 tiếp tục sôi động khi ĐKVĐ Bờ Biển Ngà thắng đậm Burkina Faso, còn Algeria vượt qua CHDC Congo bằng khoảnh khắc lóe sáng ở phút 119 để góp mặt ở tứ kết.

screen-shot-2026-01-07-at-084821.png
Amad Diallo ăn mừng bàn mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà.

Bờ Biển Ngà hiên ngang vào tứ kết

Đương kim vô địch Bờ Biển Ngà tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương khi đánh bại Burkina Faso 3-0 ở vòng 1/8 AFCON 2025, với dấu ấn đậm nét của ngôi sao Amad Diallo.

Trong trận đấu rạng sáng 7/1 tại Marrakesh, Bờ Biển Ngà nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút 20, Amad Diallo đi bóng táo bạo rồi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Chỉ 12 phút sau, chính cầu thủ đang khoác áo Manchester United kiến tạo để Yan Diomande nhân đôi cách biệt.

Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nhà ĐKVĐ. Sang hiệp hai, Burkina Faso nỗ lực vùng lên nhưng bất lực trước hàng thủ tổ chức kín kẽ của Bờ Biển Ngà. Phút 87, Bazoumana Touré khép lại trận đấu bằng pha phản công mẫu mực, ấn định chiến thắng 3-0.

Với kết quả này, Bờ Biển Ngà trở thành đương kim vô địch đầu tiên lọt vào tứ kết AFCON kể từ năm 2010. Ở vòng đấu tiếp theo, họ sẽ đối đầu Ai Cập, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 7 chức vô địch, trên sân Agadir để tranh vé vào bán kết.

screen-shot-2026-01-07-at-084948.png
Adil Boulbina ăn mừng bàn thắng phút 119, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Algeria.

Bàn thắng phút 119 đưa Algeria vượt ải

Cú sút sấm sét ở phút 119 của tiền đạo vào sân thay người Adil Boulbina đã giúp Algeria đánh bại CHDC Congo 1-0 sau hiệp phụ, qua đó giành vé vào tứ kết AFCON 2025.

Trận đấu rạng sáng 7/1 trên sân Moulay El Hassan (Rabat, Morocco) diễn ra căng thẳng và giằng co suốt hơn 100 phút. Hai đội chơi chặt chẽ, không ngại va chạm và liên tục bẻ gãy các pha lên bóng của đối phương.

Khi kịch bản luân lưu đã ở rất gần, Ramiz Zerrouki bất ngờ tung đường chuyền xé toang hàng thủ CHDC Congo. Adil Boulbina băng xuống từ cánh trái, dứt điểm gọn gàng ở phút 119, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Algeria.

Khoảnh khắc lóe sáng ấy khiến hơn 18.800 khán giả trên khán đài vỡ òa, phần lớn trong số đó dành sự cổ vũ cho đội bóng Bắc Phi. Nhà vô địch AFCON 2019, đội toàn thắng vòng bảng, tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Ở vòng tứ kết, thầy trò HLV Vladimir Petkovic sẽ đối đầu Nigeria, đội tuyển sở hữu ngôi sao Victor Osimhen, trong trận đấu diễn ra tại Marrakesh vào thứ Bảy tới.

Về phía CHDC Congo, thất bại này khép lại hành trình tại AFCON 2025, song họ vẫn còn cơ hội giành vé dự World Cup thông qua loạt play-off liên lục địa vào tháng 3.

Trọng Đạt
#AFCON 2025 #Bờ Biển Ngà #Algeria #tứ kết #bóng đá

