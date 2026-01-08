Man City 1-1 Brighton: Chuỗi ngày thất vọng của Pep Guardiola

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tiếp đội khách ở nửa dưới bảng xếp hạng Brighton trên sân nhà nhưng Man City bất ngờ mất điểm, đứng trước nguy cơ bị Arsenal nới rộng cách biệt trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-luc-064534.png
Man City có nguy cơ để Arsenal nới rộng cách biệt sau trận hoà tai hại trước Brighton

Dù mất hai trụ cột phòng ngự Ruben Dias cùng Josko Gvardiol vì chấn thương, Man City vẫn được đánh giá cao hơn nhiều trước Brighton. Tuy nhiên, sự xáo trộn ở hệ thống phòng ngự có vẻ như đã khiến đội chủ sân Etihad nhập cuộc thiếu trơn tru.

Trong những phút đầu, họ thậm chí để Brighton khuấy đảo, buộc Gianluigi Donnarumma liên tiếp phải trổ tài cứu thua. Đến phút 40, thế bế tắc của trận đấu mới được phá vỡ. Doku ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm với Gomez và trọng quyết định cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m. Erling Haaland không lỡ cơ hội thực hiện thành công quả đá phạt.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-luc-065051.png

Tuy nhiên bước sang hiệp 2, Man City không còn kiểm soát được thế trận tốt như trước. Đội khách Brighton đã khiến các CĐV trên sân Etihad phải bất ngờ khi đẩy cao đội hình, chơi tấn công ngang ngửa với đối thủ.

Phút 60, Kaoru Mitoma xử lý tinh tế bên cánh trái trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, đánh bại thủ môn Donnarumma. Dù thời gian còn lại sau đó rất dài nhưng hàng tấn công Man City bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Cả Haaland lẫn Rayan Cherki đều không tận dụng được các cơ hội hiếm hoi tạo ra.

Trận hoà 1-1 trước Brighton là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, HLV Pep Guardiola trải qua 3 trận hoà liên tiếp. Kết quả cũng khiến Man City có nguy cơ để Arsenal nới rộng cách biệt lên 8 điểm nếu họ đánh bại Liverpool.

Ở một trận đấu khác thuộc vòng 21, Aston Villa cũng hụt bước trong cuộc đua đầu bảng khi để Crystal Palace cầm hoà 0-0. Chơi lấn lướt đối thủ nhưng hàng tấn công Aston Villa không tận dụng được cơ hội tạo ra.

Trên bảng xếp hạng sau vòng 21, Aston Villa hiện bằng điểm Man City và kém 5 điểm so với Arsenal.

Vĩnh Xuân
